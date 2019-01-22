【梅根】Meghan因懷孕而恃寵生嬌？再度挑戰禁忌　連甲油也出事？

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）無論是婚前、婚後，以至懷有王室寶寶後的一舉一動，都極度令人注目。除了關心她與英女王、劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）的關係外，更加關心她有否乖乖的遵守王室規矩。

模特兒、演員出身的Meghan對時裝造型自然有一種執著，一直以來堅持個人己見及穿衣風格。英國王室規定王室成員出席活動時，需要穿上合乎規格的服裝，不能穿著露肩、顏色過份鮮豔、黑色的服裝，亦絕不能穿上露趾鞋以及需手拿Clutch。

梅根（Meghan Markle）雖然於衣著上多次犯禁，但雙手上卻乖乖的塗上裸色、淡粉紅色的指甲油。(GettyImages)

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然而以上的要求，Meghan似乎曾經也多次犯過禁，不過卻有一項細微規則，Meghan一直以來也言聽計從，與哈里王子結婚後僅僅只有犯禁一次，那就是雙手上的指甲油。

雖然沒有官方明文規定，但一直以來英國王室視完美的指甲為王室禮儀，認為彩色、深色指甲油和美甲是庸俗的一種表現，故從來沒有看過英女王、凱特塗上過色彩鮮豔的指甲油，大多只會塗上裸色、淡粉紅色的指甲油，原因是英女王認為此類型的裸色為中性色調，能夠應用於任何服裝的搭配上。

Essie Ballet Slippers 淡粉紅色指甲油(Pinterest)

早在1989年，英女王的髮型師曾聯絡了美甲品牌Essie，要求購買一款「Ballet Slippers」淡粉紅色的指甲油，至今英女王仍只會塗上這個顏色，可謂屬英女王的專屬顏色，同樣表示這個顏色是她默認准許王室成員使用的甲油顏色。

梅根（Meghan Markle）與哈里王子大婚當日亦塗上了英女皇最愛的Essie Ballet Slippers淡粉紅色指甲油。(Vcg.com)

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然而，Meghan在2018年與哈里王子大婚當日，則被發現她的雙手塗上了一層英女皇最愛的Essie Ballet Slippers淡粉紅色指甲油，乖乖的遵守王室規矩嫁入王室。其後，於多次活動上，所穿的服裝也有改善，只是仍然未有使用Clutch手袋，不過乖乖的形象只維持了一段短時間，自從懷孕後的她，再次於造型上放肆，挑戰王室規矩。

梅根（Meghan Markle）出席英國時尚大獎（The British Fashion Awards）時，塗上黑色指甲油。(Vcg.com)

早於2018年12月出席英國時尚大獎（The British Fashion Awards）擔任頒獎嘉賓時，已身穿一條黑色露肩長裙與金色露趾高跟鞋，完全無視王室規矩。但令人感意外的是，Meghan為了配合整體造型，帶出型格時尚的感覺，竟然首次以黑色指甲油亮相，令人把焦點聚焦在她的指甲上，並作出熱烈討論。

梅根（Meghan Markle）的打扮越來越挑戰王室規矩。(GettyImages)

最近一次的公開場合，Meghan亦大膽地以一身鮮豔造型亮相，加拿大品牌Sentaler大紅色大衣配上Babaton by Aritzia紫色連身長裙，所穿的服裝明顯犯禁（比英女王平日的服裝更鮮豔）引來注目感以及一眾的批評。Meghan越來越挑戰王室規矩的表現，未知是否因懷有寶寶而恃寵生嬌？

（資料來源：Cosmopolitan UK, Vanity Fair, Who What Wear）

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