【2019髮色】玻璃光澤、柔順感成關鍵：黑髮回歸　蜜糖啡紅感溫暖

未知你又預約了你的髮型師，準備換個新形象了沒有？

想要轉換新形象也不一定要把長髮剪成短髮、電曲、負離子等大動作才算是有所改變，修剪一下頭髮、轉個新髮色，也能帶來新鮮感。不過每每想要染頭髮時總不知道該染哪個顏色比較好，怕太難駕馭於某種顏色、又怕某種顏色會在短時間內褪至金色，於是只能夠在髮型屋內詢問髮型師的意見，並在有限時間內作出草率的決定。

今年的你，如果不想再次在5分鐘內的時間就要決定好自己的髮色，不如在到髮型屋前做足功課，了解今個年度的流行髮色再定出適合自己的新形象吧！

以下是美國紐約髮型師Stephanie Brown根據趨勢綜合起來的髮色，或能參考一下。

黑色

黑髮再度回歸，是顯氣質的顏色之選。(samsmithstyle@Instagram)

身邊朋友自從開始踏上了染髮的不歸路，也絕對不會把頭髮染回黑色，一來總認為染出來的黑色始終帶一種不自然的感覺，二來看不慣「從良」的自己，但其實黑色也不是我們認為的那麼差勁。

黑色通常會帶來玻璃光澤感，產生髮質很好的假象，不過如果你還是未能接受黑色頭髮，也能考慮帶深藍的藍黑色或灰黑色，同樣與黑色一樣顯白，但在陽光底下能夠透顯出藍、灰色，較特別與自然。

黑色頭髮並不會像其他顏色一樣時間久了就變成枯黃色，亦具提亮膚色的功效，適合各種膚色的女生，甚至也會產生一份文青氣質與減齡的作用，若然能留有瀏海以及編髮的話，將能更顯青春。

+ 7 + 6 + 5

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啡金色

選用挑染 (Highlight)的方法染成啡金色，會帶來層次感。 (Pinterest)

總有種女生不愛深色頭髮，每次染髮只會選擇淺色系的髮色，不過太淺的髮色無論在膚色和妝容上也難於駕馭，亦會令面容看起來變得蒼白無血色。

啡金色對於亞洲人來說是種輕易駕馭得到的髮色，而最大的好處是，底層會以深啡色作底色，然後再染上金色，令日後即使褪色也會褪成啡色，不會有那種枯黃色出現。甚至，可選擇挑染 (Highlight)的方法，同樣以深啡色作底色，再從頭髮的中段到髮尾挑染淺啡或金色，不但帶來層次感，亦能化解將來黑髮長出來的布丁頭情況。

+ 10 + 9 + 8

蜜糖啡紅色

蜜糖啡紅色適合亞洲人的膚色。(Pinterest)

要在云云啡髮女生之中突出自己也未免太困難。如果想要保持低調但有少許新鮮感，或可選擇偏紅的啡色系：蜜糖啡紅色。

亞洲人的膚色均偏向黃調，故偏暖色調的蜜糖啡紅色容易駕馭之餘亦能提升膚色，同時髮色會隨陽光的照射下產生不同的色調變化，顯紅更有新年氣氛，也帶來更多的新鮮感。加上蜜糖啡紅色基本上不需做任何漂染的步驟，就能完成明亮顯氣質的效果，減少頭質受損的機會。

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