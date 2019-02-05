【情人節】隨性中的甜美：三款保暖而不失可愛的「微甜」約會穿搭

是不是時常煩惱約會該怎麼穿搭呢？小編時常覺得男生是另一個星球的生物，偶爾為了約會穿上冷死人的迷你裙和保證腳痛高跟鞋，這一切的精心打扮卻不及微甜穿搭最對他的味 。俗話說的好：「凡事不能過度」，這句話其實也驗證在穿搭上，所以說想吸引心儀男孩的目光絕對不是只靠裸露和賣弄性感就好！

1）微甜美：大學 T ( 寬版毛衣 ) + 浪漫飄逸裙

下擺飄逸的裙子常會被認為是仙氣十足的單品，小編自己也很喜歡這項單品，只要搭配上休閒的大學T或者是寬版針織毛衣，瞬間就會有種親切鄰家女孩的氣息，讓男生的防備心直接降到零，且也能增添好感度。

下擺飄逸的裙子搭配寬版針織毛衣確實仙氣十足！按圖看看如何瞬間增添親切鄰家女孩氣息▼

2）微性感：Oversize Hoodie + 貼臀針織裙

這種貼臀款的針織裙勢必會突顯臀部的曲線，這時微甜女孩上半部就可以選擇搭配 Oversize 的帽 T 或是衛衣，如此一來就不會讓整個臀部曲線一覽無遺，半休閒感的穿著也很適合出遊及上學。

針織裙搭配Oversize Hoodie或是衛衣很適合出遊及上學​，按圖看看如何增加休閒感▼

3）微俏皮：短裙+老爹鞋

熱愛逛韓國網拍的人一定會發現今年是「老爹鞋」的大勢，從價格親民的 FILA 、炫雅代言的 PUMA 、精品 GUCCI …等各品牌都相繼堆出，超級時搭的特性不論是酷炫的街頭風、甜美、性感的穿著都能駕馭。而且老爹鞋超厚實的底帶點笨重的可愛感，搭配上短裙營造出女孩可愛俏皮的風格。

​今年大熱的老爹鞋不論是酷炫的街頭風、甜美、性感的穿著都能駕馭！按圖看看短裙配搭如何營造可愛俏皮風格▼

結語： 其實吸引男生的目光真的不是一定要坦胸露背，過度性感的穿著反而會讓乖乖男畏懼三分唷！以上三種風格的搭配，相信今晚讓男生們感覺到你的甜味吧！

延伸閱讀：

告別「土色系女孩」，今年春夏再次吹起「米色系」搭配！

2019 Pantone 年度代表色，「活力珊瑚橘」獻給充滿朝氣的新年份

原文：不過份的甜度最對味，男生也難以抵擋的「微甜穿搭術」！

【本文由「Dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】