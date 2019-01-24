【GAON 2018】TWICE粉色禮裙踏紅地毯　揭示春日韓風穿搭3重點　

每到年初，便是一輪音樂頒獎盛典，韓國「GAON Chart Music Award 2018」昨晚舉行，縱然天氣凜冽，也不阻眾女星性感登上紅地毯，而人氣女團TWICE更以早春裝束示人，透露本季韓系衣著的三大重點。

TWICE的服飾較為搶眼，為頒獎禮帶來春日氣息。(Getty Image)

頒獎禮齊集各大女團，衣著方面定有一番龍爭虎鬥，不過這次大家都不約而同地穿黑白造型，雖仍具特色，但略為穩打穩札，唯獨TWICE的服飾較為搶眼，成員大都穿淺粉色連身裙，為頒獎禮帶來春日氣息，並揭示新一季的流行要點。

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多個女團都以黑白為主調，唯Twice以淺粉色系造型示人：

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喱士裙的鏤空設計，感覺性感得來，亦顯活力。(@TWICE_MM1020)

周子瑜：粉色喱士裙添少女味

團內年紀最小的周子瑜，當日穿Self-portrait粉紅色喱士裙，感覺既少女又甜美，而鏤空的設計，若隱若現出腰部和大腿，讓整覺不感沉悶，亦帶點性感，與她剛成年的年紀相當匹配。由於她的下半身較寬，因此腰封的設計能突出線條，搭以A字長裙，遮掩大腿，亦修飾臀部曲線，讓身形看來更加均勻。

容祖兒和阿sa於上月阿嬌的婚禮，也是穿needle and thread的碎花裙。(@choisaaaa & @TWICE_MM1020)

SANA：春日不可缺少的碎花裙

說到春天，都會聯想到百花盛放的景況，因此衣著方面，絕不會少了碎花款式，SANA便穿needle and thread淡粉色碎花裙，裙子的領口和兩袖都縫上荷葉邊，與阿嬌上月婚禮的姊妹裙為同系列款式，不過她則選擇把頭髮向後束成優雅造型，以及珍珠耳環，營造公主的感覺，轉成焦點之一。

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Mina當日穿一字肩湖水藍連身裙，感覺高貴大方。(@miraclenight324)

MINA：露肩款式極具氣質

除了碎花，不少成員當日都穿露肩連身裙，當中MINA便穿一字肩款式，略顯性感，而大荷葉邊設計為整體增添活潑氣息，配搭裸色扣帶高跟鞋，以及利落的髮型，看起來高貴大方，加上她自小便學習跳芭蕾舞，因此散發著優雅的氣質。

各女團在頒獎禮當日的舞台表演亦非常華麗：

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