【熊貓眼】嚟M都可以係黑眼圈成因？三種黑眼圈類型　要針對解決

上次我們講了臥蠶、眼袋、淚溝、瞼頰溝、印地安紋怎麼分之後，大家就開始瘋狂追問「黑眼圈」的問題。為了避免小編被問到爆炸，原本放在比較後面的黑眼圈，只好提前到今天寫了～

黑眼圈一般來說被認為是：「眼下到眼眶骨看起來暗沈的區域。」（MedPartner）

黑眼圈會讓人困擾的主要原因，就是會讓人感覺「看起來很累」。其實你不一定是真的累，但有黑眼圈氣色看起來就是差，所以大家瘋狂想要用化妝或者是醫美方式解決黑眼圈。很多人應該都有被說：「你怎麼看起來這麼累？」的經驗，然後你就會開始很緊張，覺得一定要處理這個問題。但是提醒你，一定要先進行鑑別診斷！世界上有一種累，叫做「媽媽覺得你累」，這跟你小時候「媽媽覺得妳冷」、發育期「媽媽覺得你瘦」是一樣的，如果都只有媽媽說的話，那你就當作是愛就好ＸＤ但如果是很多人都這麼說，那就要注意了啦～～～照規矩，我們要講處理方法之前，一定要先講基礎生理解剖。黑眼圈一般來說被認為是：「眼下到眼眶骨看起來暗沈的區域。」

黑眼圈的成因

那到底為什麼會看起來暗沈呢？首先你要先知道，為什麼會「真的黑」，或「看起來黑」？

皮膚太薄：常因老化導致皮下脂肪或膠原蛋白流失 色素沉積：可能跟日曬、發炎、遺傳（亞洲人或黑人很多） 血管增生：過敏性鼻炎、鼻塞、慢性鼻竇炎導致血液循環差，微血管增生。 暫時性血管明顯：沒睡飽、大哭、鹽分攝取過多、生理期、懷孕末期的水腫導致。 表皮粗糙：異位性皮膚炎、過度摩擦、反覆接觸性皮膚炎都會導致表皮粗糙。

以上這些狀況都算真的黑。也有些只是「看起來黑」，主要是凹陷造成，這個看圖比較明顯。

如果淚溝明顯、蘋果肌流失嚴重、眼袋跟臥蠶或眼袋跟淚溝之間的凹陷大，先天眼眶凹陷，或老化使眼眶骨流失凹陷，整個黑眼圈的部位看起來就會更凹進去。（MedPartner）

如果淚溝明顯、蘋果肌流失嚴重、眼袋跟臥蠶或眼袋跟淚溝之間的凹陷大，先天眼眶凹陷，或老化使眼眶骨流失凹陷，整個黑眼圈的部位看起來就會更凹進去。看起來凹，顏色就自然會看起來更深了。因為保濕不足、膠原蛋白流失、肌肉張力過強產生的細紋，也會加深陰影。這就是個相對的，光影的問題。光影、老化與比例對外觀的影響。了解上述的狀況，接下來我們要進入醫學上的分類以及治療囉！黑眼圈一般來說，可以分成三種類型：色素型、血管型、結構型。但最多的狀況是「混合型」，也就是混合上述的多種因素。

黑眼圈一般來說，可以分成三種類型：色素型、血管型、結構型。但最多的狀況是「混合型」，也就是混合上述的多種因素。（GettyImages）

色素型黑眼圈成因：要分先天跟後天

色素型黑眼圈顧名思義，就是色素累積在眼睛下方的皮膚內。會造成色素累積的原因，有些人是天生的，有些人則是後天造成。在中東跟亞洲人種的基因，有不少比例的人天生「上下眼皮」都會顏色較深。東南亞民族，像是多數的台灣人，也常都有類似的上下眼皮色素過深的狀況。另外我們都知道，過度曝曬、摩擦跟發炎反應，也會產生黑色素累積。異位性皮膚炎、慢性的尋麻疹或者反覆的濕疹，這種慢性、反覆的發炎，久而久之就會累積許多色素沈澱。如果有發炎，通常會伴隨發紅、發腫、發癢、嚴重的會刺痛。表皮則摸起來可能粗糙，甚至伴隨著脫屑。另外有些人是「接觸性皮膚炎」，某些化妝品、睫毛膏的化學性刺激，也會引起發炎！特別是睫毛膏，一定要避免碰到眼皮喔！

色素型黑眼圈預防及保養：需要擦黑眼圈眼霜嗎？

色素型的成因是「天生」和「發炎」，天生只能就只能靠防曬，發炎就是要盡力控制發炎情形囉！

色素型黑眼圈預防及保養七大注意事項，點擊圖片放大了解▼▼▼

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色素型黑眼圈治療：黑眼圈雷射有沒有用？

當然有人一定會說「啊我就已經色素沉積了怎麼辦？」如果是因為發炎這類的原因引起，在控制發炎反應之後，可以選用一些有美白成份的保養品，哪些是美白成份呢？含有維生素Ｃ、杜鵑花酸、熊果素…這類成份的都行。但在選用時，務必注意是否有全成分標示，也要注意是否適合自己膚質。嚴重一點的話，可由醫師開立淡化色素外用藥膏，或者是使用可淡化黑色素的雷射治療。如果是天生的，通常建議「不要過度治療」。因為這是天生的膚質，過度矯正，反而容易發生不樂見的併發症。建議多多保養，重要場合時適度使用化妝技術遮瑕就好。

血管型黑眼圈成因：其實不只有過敏

血管型黑眼圈主要是因為「眼周血液循環不良」。眼睛表皮的血液循環跟鼻部的血液循環是相通的，所以鼻子過敏腫脹，導致鼻部血液循環不佳，就會間接導致眼表血液循環不佳。血流不順，就會瘀塞，長期就會血管擴張。

眼睛表皮的血液循環跟鼻部的血液循環是相通的，所以鼻子過敏腫脹，導致鼻部血液循環不佳，就會間接導致眼表血液循環不佳。（MedPartner）

台北市衛生局統計過，1985年幼童有過敏性鼻炎的比例為7.84%，到了2007年增加至50%，到2016的現在有過半的孩童都有過敏性鼻炎。加上台灣許多人天生色素就多，導致有黑眼圈困擾的人暴增…但是血管型黑眼圈不只是過敏才會產生喔！只要是「讓眼周血液循環變差」的原因，都可能導致血管型黑眼圈。很多人應該都有過大哭、失眠、用眼過度、吃太鹹、灌太多水之後，因為眼睛水腫，接下來黑眼圈就浮出來的經驗吧？另外女生比較吃虧的是月經來潮之前、懷孕、更年期也都可能水腫產生黑眼圈。

另外女生比較吃虧的是月經來潮之前、懷孕、更年期也都可能水腫產生黑眼圈。（Gettyimages／視覺中國）

血管型黑眼圈預防及保養：黑眼圈熱敷有沒有幫助？

如果你是過敏引起的血管型黑眼圈，那「控制過敏」是首要工作！

血管型黑眼圈預防及保養其他五大注意事項，點擊圖片放大了解▼▼▼

血管型黑眼圈治療

有些血管雷射對於去除微血管增生會有幫助。但是在眼周附近的治療還是比較困難。所以預防要比治療簡單多了，年輕的時候就要防患於未然啊～

結構型黑眼圈預防及保養

如果是天生的臥蠶肥大、或先天型眼袋，那沒啥可預防保養的ＱＱ先天的眼眶凹陷或老化的眼眶骨凹陷，目前也真的難以預防。但如果是細紋造成的陰影，就可以透過保濕跟適度的按摩來保養囉～

結構型黑眼圈治療

▼▼根據不同的結構因素，可以選擇不同的治療方式：

臥蠶太肥：可以考慮肉毒桿菌素注射。 淚溝太深：可以考慮注射填充物質（但要小心打出一條毛毛蟲，技術很重要！）。 眼袋太大：可以考慮進行眼袋內開或外開手術。 眼窩凹陷：真的很難處理，通常建議不要亂治療，化妝技術加強一點比較實在。 眼部細紋：動態紋可使用肉毒控制，靜態紋可考慮少量填充物質注射。

只要外觀上凹陷或不平整的狀況改善，結構型黑眼圈就能獲得不錯的治療成效。

多數人都是混合型，怎麼知道我是哪一型？

我知道大家都想問這題啦！這邊就教幾個簡單，自己可以在家拿鏡子就試著判斷的方式～

我知道大家都想問這題啦！這邊就教幾個簡單，自己可以在家拿鏡子就試著判斷的方式～（MedPartner）

用手摸摸黑眼圈

如果有粗糙、脫屑，比較會是色素型。如果摸到一小塊脂肪凸起，那比較偏向眼袋造成的結構型。

用手壓壓黑眼圈

如果輕輕按壓，發現顏色會變淡，那就偏向血管型。因為微血管再按壓的狀況下，血液被擠開，顏色就會變淡。但是如果已經很嚴重的血管型，就不一定有辦法這樣測試。但嚴重到這種程度，通常你仔細看，就真的看得到血管了…

照鏡看看黑眼圈

如果上下眼皮都呈現黑，或很小的時候就黑，那可能是天生的色素型。如果整個區域的高低起伏大，看到明顯凹陷，那就偏向結構型。如果看到很多細紋，就再看看是笑起來才有細紋，還是不笑就有。如果笑起來才有，那是動態紋。如果不笑就有，就是靜態紋。

▲▲了解自己偏向哪一型，就趕快往上爬，去看看對應的預防保養與治療吧！

But，黑眼圈最重要的就是這個But！黑眼圈最常見的一定是「混合型」，而且相關成因多到爆炸，所以如果有任何產品跟你說「輕鬆改善黑眼圈」，請直接拿著這篇文章去打臉！那百分百是誇大不實廣告！

上完課，照例一樣要隨堂考試！

▼▼按下圖回答問題看看你是否真的記得上文的內容：

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上完今天的課，有沒有覺得很充實呢ＸＤ其實還是很多預防、保養跟處理的方法啦！但一定要搞清楚，用對方法，才不會花了大錢又沒效果啊！請各位大德跟著我唸一下底下的黑眼心經：黑眼圈～止止，魔咒消～預防治療速速前！黑眼圈治療絕無特效藥，無法完全消失，只能力求改善。黑眼圈多成因，簡單改善不可能！積極預防，適度處理才正確！

【本文獲「MedPartner」授權轉載。】

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