【眼部護理】眼霜竟非油脂粒的主要元兇？預防脂肪粒防曬最重要

上次在講眼霜的時候有簡單提到眼霜不會讓你長肉芽，什麼眼霜成分太營養所以長出肉芽來根本就是無稽之談！可是礙於上次的主題不是這個所以只有簡單提到，但其實眼下肉芽這個問題不只這樣，而且也超多人在敲碗，所以今天我們要帶大家來詳細探究一番！

很多人照鏡子發現自己眼下長了一顆一顆的點點，就很想趕快把它處理掉，摳啊、用針挑啊、用酸類塗抹我們都有聽過… 可是你知道這種眼下一點一點被俗稱肉芽的小突起，很可能你和他長的是完全不一樣的東西。我們去 google 發現很多部落格或內容農場根本放棄辨識，直接統稱這些肉芽叫脂肪粒，把成因說得很武斷，說你清潔不乾淨、卸妝不完整、吃太油等等，甚至告訴你吃這個配方、塗抹這個東西就會好，或教你怎麼用針挑出來。小心，如果不會分辨就自己貿然處理，有可能還沒改善就害自己皮膚受傷甚至感染了，超不划算。

▼▼今天我們要用影片實拍教大家怎麼分辨這些眼下問題，並告訴大家針對不同問題有什麼治療與保養方法！

圖一這種叫做汗管瘤，汗管瘤是一種良性的皮膚腫瘤，由「汗管細胞」所組成，但別聽到腫瘤就害怕了，汗管瘤通常都是沒有症狀的哦。天氣熱的時候，汗水可能會堆積在這邊讓他看起來比膚色更透明一點，或是稍微變大顆一點。再來，圖二這個是粟粒腫，粟就是小米的意思，看起來就像小米粥的小米一樣一顆顆白黃色的。還有一種是因為眼下皮膚很薄，所以仔細看可以看到黃黃的小點點，那是你的皮脂腺，這完完全全正常，大部分人困擾的也通常是這種。

眼下一粒一粒的是什麼？想要解決就要先會分辨！

▼▼▼按下圖看看兩種常見的情形：

一般這些多數都不會痛也不會癢，在人身上也幾乎沒什麼危害，但就是因為「美觀問題」才讓大家這麼在意嘛，大家照鏡子都很想幹掉這個礙眼的小東西，對不對。可是有什麼保養方法可以有效預防眼下長出這些小點點？有啦，後天性的粟粒腫被認為和皮膚的擦傷、雷射和使用類固醇藥物等等有關，小心避免皮膚傷害是有幫助的，還有一件能做的事就是我們一直在說的「防曬」囉！

但是汗管瘤和原發性的粟粒腫這些就和體質、遺傳比較有關，目前沒有證據他們和保養的方式有什麼關聯，當然也就沒有預防的方式了。先別崩潰，換一個角度想，既然這些小東西沒有什麼危害，那有需要不擇手段除掉他們嗎？首先，只有「你」自己會這麼近的觀察自己，這種膚色的小突起一般遠看都不是很明顯，也很容易能用簡單的妝容遮掉，而且這種小東西不是只有你，超多人有的啊！包括電視上的明星藝人都有，那些廣告上無瑕的皮膚幾乎都有修圖啦！你一個正常的玩家跟開外掛的比什麼比啊～

既然這些小東西沒有什麼危害，那有需要不擇手段除掉他們嗎？（Gettyimages／視覺中國）

擦眼霜會不會讓眼周長肉芽？

最後還是要回到「擦眼霜會不會讓你長肉芽？」這個迷思，嗯… 老實說，這比較可能是擦了眼霜以後你比較會去注意眼周的變化，也就是原本沒有發現的小點點，也因為你的「特別關心」所以變明顯了。再來眼霜本身的顏色、油光也都有可能讓小顆粒視覺上更立體。另外呢還有一種可能，就是有些眼周產品可能比較油、比較滋潤，讓皮脂腺裏的皮脂累積比較多，視覺上看起來就變明顯了，但但但但這些都不是會「凸起」的肉芽，摸起來幾乎都會是平的。以上， 這些都是迷思出現的原因。總之，這些小東西通常沒有什麼危害，不處理也不會怎麼樣，除非你非常在意、怎樣都無法忽視，或是真的長出明顯凸起的肉芽了，那可以去看皮膚科醫師確認是什麼問題，然後依照診斷進行無菌針頭挑除、雷射或者是酸類的治療哦。

這比較可能是擦了眼霜以後你比較會去注意眼周的變化，也就是原本沒有發現的小點點，也因為你的「特別關心」所以變明顯了。（Gettyimages／視覺中國）

【本文獲「MedPartner」授權轉載。】

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