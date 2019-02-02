36歲林依晨新劇《小女花不棄》焦點落於她的臉？凍齡秘訣靠不節食

中國古裝劇《小女花不棄》近來成為熱話，只因這是女主角林依晨闊別5年過後，再次拍攝的古裝劇，而談論話題更離不開在林依晨的不變容貌，而今年已36歲的她似乎還是停留於2005年《惡作劇之吻》時期的的容貌上，只是多了一份成熟感，到底她有什麼方法達到凍齡效果？

#10YearChallenge對林依晨來說，應該絕無難度，演出新劇的容貌，被指停留於2005年《惡作劇之吻》時期的的容貌上。（《小女花不棄》劇照）

點圖即看36歲林依晨的#10yearchallenge（劇照版）＝＝＝＞

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世界有一種說法是：「世上沒有醜女人，只有懶女人。」許多人都會把它理解成女人要懂得化妝，要花更多的時間去打扮自己才能成就美麗，但卻嚴重忽略了保養，弄得自己未老先衰。想除去醜女人、懶女人的稱呼，甚至每年更見年輕，就必須要參考林依晨的凍齡秘訣了。

勤於護膚

（林依晨微博）

護膚當然是保養最重要的一環，而林依晨從曾於訪問中提及自己從小就很愛美，並懂得保濕之道。不單會嚴選護膚品的成份，同時即使面對沉重的工作也絕不會偷懶，堅持每一個護膚的步驟，每天洗臉後的30秒內及時噴上保濕噴霧或塗上化妝水，繼而塗上精華液和乳霜，務求令臉部能鎖住水份。

另一重要的事情是，許多人都會貪其方便將身體乳液用於臉上，林依晨情願多做幾個步驟，分開臉跟身體的護膚品，用上對的護膚品才能提升肌膚的抵禦力，這樣皮膚才會好。

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堅決不節食

（林依晨微博）

為了漂亮，女人無所不用其極，有時候更會節食，甚至會避開導致肥胖的脂肪食物。然而，身為凍齡女神的林依晨對於食這回事卻從來不會有所顧忌，什麼食物也會吃，但卻懂得控制份量，不能吃太多，也不能吃太少，吃得太少、不飽的話只會令飢餓感仍然存在，使其後更容易大飲大食，變成脂肪存積於身體內。

另外，為了不輕易「打敗仗」，自己辛苦之餘亦要花錢去探望醫生，她會每天早上喝一杯䁔檸檬水，補充夜間睡覺時所失去的水份，同時亦可把毒素排出，補充維他命C，令自己的抵抗力變好。

做好自己的心理醫生

（《神秘家族》劇照）

除了每星期會做2至3次健身和瑜伽，亦會養成走路的習慣，如非常近的地方會堅持走路，避免坐車，同時也會抽時間和媽媽、小狗散步，維持體態，但這些只是外在的幫忙方法，要保持年輕，還是要靠自己的心態。

林依晨曾於訪問中透露自己懂得釋放壓力，從前的她對自己要求甚高，經個時間與各種經歷後，她促使自己改變心態：「我想做一個完美的人，那是不可能的！我想兼顧每個人的需求，那也是不可能的！」只有學懂改變思想才不會使自己走到盡頭。另外，她亦分享指出令情緒變好的方法就是一定要睡得足夠和睡得安好。

+ 5 + 4 + 3

其實，林依晨所用的也是老生常談方法，而且沒太大的複雜性，但就得看自己的做化，任何事情都沒有一個捷經，只要努力堅持才能達到成功。也許，他朝一日你也能如林依晨一樣成為凍齡女神呢！

（資料來源：Vogue TW）