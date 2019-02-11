襯衫睇膚色！Cool tone、Warm tone配色大不同　著錯面色差又顯老

妳們知道隨著肌膚色調的不同、適合的顏色也會改變嗎？穿上透過肌膚色調診斷引導出的彩色上衣，絕對能夠變得更加時髦不出錯！讓我們一起來看看屬於自己的命定色上衣！

1）黃調底色（黃色調強烈的健康色肌膚）

眼睛下緣容易出現綠色的黑眼圈，眼白的部分呈現象牙色、戴上金色飾品的時候肌膚看起來更加明亮的人非常適合。

如果你是【黃色調較弱】>>選擇亮橘紅、深藍、深紫、深綠色

按圖看看穿著效果▼

如果你是【黃色調較強】>>選擇蕃茄紅、紫紅、橄欖色、芥黃色、咖啡色

按圖看看穿著效果▼

＃2 藍調底色（帶有透明感的粉紅色調肌膚）

眼睛下方容易出現茶色黑眼圈、眼白部分稍微能夠看到藍白色、戴上銀色的飾品後，肌膚看起來更加明亮為特徵。

如果你是【藍色調較弱】>>選擇灰色、灰藍色、藍紫色、淺粉色

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如果你是【藍色調較強】>>選擇藍綠色、藍色、莓果紅、桃紅色

按圖看看穿著效果▼​

結語： 總是覺得這個顏色不適合自己嗎？那就快一起 check 是否平常都選錯上衣顏色呢？利用自己的命定色，去讓穿著風格更上一層樓！好的上衣顏色讓妳不只看起來氣色好，也能讓整體的氣場更強大唷。

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原文：我到底是藍色 or 黃色？透過肌膚色調診斷找出真正適合的色彩上衣！

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