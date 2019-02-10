【情人節】男生完美禮物調查　佔據第一名最想收到的竟是保溫杯？

有拍拖的女生總分成兩類人：一種是早已於情人節的一個月前準備好禮物送給另一半，另一種則是臨急抱佛腳的女生。 比較有心思的是親手製作手作用品給另一半，但現在距離情人節不夠一星期的時間，還是別再浪費時間，選擇購買適合他的產品吧！

美國心理學家Tim Loving曾做過一項調查，問及男性「你認為什麼是完美的情人節禮物？」，得出結果為最多男性受訪者表示想收到的禮物是性愛，其餘就是首飾、服裝、古龍水；亦有美國媒體Business Insider曾做過一項內部調查，邀請員工、他們的父親和男性朋友，回答有關最想收到的情人節禮物問卷調查，結果得出男性最渴望收到的第一名是保溫咖啡杯。

然而，除性愛以外，倘若你到現在也在苦惱要送什麼給男朋友的話，不妨參考調查結果的同時考慮以下的選擇？

Cafflano：隨身咖啡杯

Cafflano隨身咖啡杯市面價格約HK$900。(cafflano.official＠Instagram)

既然男生表示最想收到保溫咖啡杯，那就如他們所願，送給他們吧！而且更要送得特別，給他們一個意外驚喜呢！韓國品牌Cafflano就推出了Klassic多合一隨身咖啡杯，不但能夠保溫，亦能隨時隨地即磨即沖出一杯咖啡。

杯身分為4個結構層，分別設有磨豆器、咖啡滴漏壺、金屬濾網以及咖啡杯，使用時只需將咖啡豆放入手動磨豆器中，然後以順時針方向將咖啡豆磨成粉狀，將熱水倒入濾網中完成過濾，就能享用到一杯咖啡了，十分適合咖啡迷呢！

MAM Originals：個人化木製手錶

MAM Originals手錶價格為HK$800至HK$1,000。（視乎款式而定）(MAM Originals@Facebook)

手錶也不一定要送上勞力士或人人皆知的Daniel Wellington吧？同時，男生配戴的飾品最忌花巧，想要款式容易搭配平日造型又不誇張，或許也能考慮一下西班牙品牌MAM Originals的出品。品牌以可持續發展方向作設計概念，設計出一系列的木製手錶，沿用可持續發展的木材、循環再用的不鏽鋼材質製成。

手錶款式著重纖薄感，玻璃覆蓋錶面能增加耐用性，而且錶面上只有一個細小的品牌Logo與時針、分針，強調簡約設計。除了Sil系列以楓木材質製作成全隻手錶外，其他系列款式亦可自行更換真皮錶帶，換言之，即使男朋友不喜歡你購買的款式，也能自行購買錶帶更換，按照他的風格締造個人化的一款手錶。

+ 4 + 3 + 2

Le Gramme：簡約手觸

Le Gramme的手觸款價格由HK$1,000起。（視乎款式而定）(legramme_officiel@Instagram)

誰說男生不會配戴手錶以外的首飾？手觸也一樣適合男生配戴！Le Gramme是一個法國銀飾品牌，產品主要走精緻極簡的格調，縱使款式簡單，只得銀觸或以幼繩連接銀牌，沒有過多的圖案與雕花，可是於設計做工和設計細節方面絕不求其。除了沿用純銀製造，品牌以重量為賣點，於手觸的開口位上刻有其重量、所製造的工匠印章以及序號，讓每一隻手觸變成獨一無二。

+ 10 + 9 + 8

另外，調查中亦提及到比起朱古力，男生都較愛收到實用的禮物，貼身的就如Boxer、電動鬚刨，以至洗臉清潔產品。

（資料來源：Business Insider）

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