【情人節】拯救男朋友系列：入門及中價明星同款珠寶推介！

有伴侶的你，就算明知情人節是個被人呃錢的日子，難以避免要在這一天毫使一筆。你準備好禮物又book好餐廳了未？如果你到今天仍未開始準備，相信很難覓得好餐廳了。不過就算沒有餐廳同享燭光晚餐，總不可少買情人節禮物！

對於女生而言，雖然心思比物質更重要，但兩者其實不是水火不相容。比起花及朱古力，不少女生對珠寶更沒抵抗力。以下就為大家介紹入門價及中價珠寶，總有一件合你（你女友）心意。

Chaumet - Joséphine Aigrette系列

（圖片來源：IG@chaumetofficial）

尤記得小時候曾經流行為皇冠型首飾。雖然隨著時代更迭，該款皇冠型首飾已於坊間絕跡，然而不少女生心裡依然對皇冠抱持一股不可磨滅的偏好。

有見及此，Chaumet推出Joséphine Aigrette系列。Joséphine Aigrette系列以約瑟芬皇后（Empress Joséphine）為靈感，皇冠型的戒指、吊墜、耳環上鑲嵌了不同色彩的晶石及寶石，讓女生可以在享受戴上皇冠的喜悅。

（圖片來源：IG@chaumetofficial）

Chaumet更在同一系列推出兩款鋪鑲了粉紅色藍寶石及海藍寶石的戒指，讓每位女性都能自由搭配首飾，以不同的組合來突顯觸一無二的個性，以及紀念彼此間獨一無二的愛。

+ 11 + 10 + 9

英皇珠寶 x 容祖兒 - Heartbeat 心動系列

（圖片來源：Ifb@emperorwatchandjewellery）

由歌手容祖兒親自設計的「英皇珠寶 x 容祖兒Heartbeat 心動系列」，雖然設計不算特別，不過價格比Joséphine Aigrette系列低一截，而且別出心裁，特意以心跳頻率曲線為設計藍本，喻意將瞬間化為永恆，提醒大家最初的心動。

+ 2

不少與容祖兒相熟的女星紛紛支持，在她們的示範可以看到Heartbeat系列偏向型格簡潔，非常適合日常佩戴，相信現代事業型女生必定喜歡。

+ 3 + 2

woment. - akoya珍珠系列

近年興起珍珠首飾，可是並不是每個人都有能力去最有名的珍珠品牌買珍珠。若你同樣無法應付一條貴價珍珠鏈，但又好喜歡珍珠的話，坊間現時都有比較「貼地」、專門出產珍珠的門店。

本地品牌woment以入門價作定位，好讓年輕的女生可以不心痛入手有品質保證的珍珠首飾。在情人節期間，woment特意推介日本akoya珍珠系列。akoya珍珠為非常罕有的海水珍珠，表面平滑且充滿光澤，捧於手上可以完整地映照岀人的倒影。

據了解，一隻珠蚌，一生只能產一顆海水珍珠，因此異常珍貴。在情人節送上akoya珍珠，絕對別具心思。

+ 2

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【My Choice】全世界女生都會喜歡的禮物：刻有自己名字的Tiffany

【情人節】人類學家拍下心碎紀錄片：被拒絕得愈強烈愛得就愈深！

情人節不止朱古力：讓所有女生都不禁心動的情人節限定蛋糕！

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。