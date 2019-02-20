【唇膏推薦】每個女生必備的2019新色唇膏！瞬變玫瑰花般的雙唇

「可以不化妝，但唇膏一定要擦。」這句話是許多女生的宗旨。在眾多化妝品之中，最讓女生着魔的必然是唇膏，一個色系的唇膏可能有幾支，還要分霧面、啫喱面等等，男生看的一頭霧水，心想明明顏色都差不多，為什麼要買那麼多，而且還那麼貴！

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撰文：瞌睡喵

「可以不化妝，但唇膏一定要擦。」（Gettyimage/視覺中國）

這男生們就不懂了，同一個品牌，同一個色系，但顏色只要暗了一度，或是亮了一度，擦上嘴的效果也會有很大的區別，更別說霧面亮面的效果了。而且不同色系的唇膏擦上嘴，會給人不同的感覺，甚至連氣質都會改變。所以啊，唇膏也是一門很大的學問，男士們要好好學習，送禮物的時候就不會選錯色號啦。

「活力珊瑚橘」視覺上給人活力和積極向上的感覺。（Pantone）

自Pantone公佈了2019年的代表色「活力珊瑚橘」之後，許多品牌都紛紛推出了相關顏色的唇膏。「活力珊瑚橘」視覺上給人活力和積極向上的感覺，相比2018年流行的夕陽橘色更加明亮，充滿青春洋溢之感。

【Dior癮誘粉漾潤唇膏 #004】

對於平日喜歡淡妝和自然妝的女生而言，004號色絕對是最佳之選。雖然這款是潤唇膏，但是擦上嘴後呈現的是粉橘色調，水潤感和透明感都很高。

Dior癮誘粉漾潤唇膏 #004（Dior）

【OPERA渲漾水色唇膏 #05】

有「平價YSL」之稱的OPERA渲漾水色唇膏，水潤感簡直爆棚，而且非常顯白，這款也同樣非常適合平日淡妝。

OPERA渲漾水色唇膏 #05（網上圖片）

【TOM FORD LIP COLOR #15】

這款唇膏非常顯色，色澤度很高，適合較濃的妝容。皮膚較黃的女生擦了也顯白。

TOM FORD LIP COLOR #15（TOM FORD）

除了「活力珊瑚橘」，粉色系的「溫柔玫瑰粉」也是今年大熱的趨勢。無論任何年齡、場合和風格都能輕易駕馭這個顏色，將女性的溫柔美發揮得淋漓盡致，幾乎每個女生的化妝柜里都應該有一支，再加上霧面質地的搭配便能盡顯精緻優雅的質感。

粉色系的「溫柔玫瑰粉」也是今年大熱的趨勢。（網絡圖片）

【YSL時尚印記絲絨唇露 #25】

25號色是專為為亞洲膚色而打造的，一擦上嘴，雙唇瞬間變成玫瑰花瓣般輕盈絲滑，而且能營造少女感滿分的粉嫩偽素唇。真的很好看！

YSL時尚印記絲絨唇露 #25（YSL）

【CHANEL極緻啞光柔滑唇膏 #118】

這款霧面唇膏擦起來不會乾澀和顯唇紋，上嘴後的玫瑰粉非常飽滿和顯色。

CHANEL極緻啞光柔滑唇膏 #118（CHANEL）

【Lancôme瑰麗絕色啞緻唇膏 #274】

前年因《孤單又燦爛的神－鬼怪》而大紅的瑰麗絕色啞緻唇膏 #264非常熱賣，Lancôme今年推出霧面版#274，更有低調氣質。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「每個女生必備的2019熱門唇膏」​】

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