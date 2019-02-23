【健身】過年食多左？美女教練分享三個動作　幫你搵返胸腰腿線條

每年過年，大家最擔心的，莫過於身材走樣和體重上升。對於運動，我向來不會用「還債」來形容，這樣多負面？聚會就是要吃燒烤、天冷就是要吃麻辣鍋，滿足口腹之慾時，請好好享受當下！

「健身」是為了下一場美食做準備，動得越多、你未來就可以吃得更多，理論很簡單，訓練肌肉，可以增加你的基礎代謝率，也就是跟過去吃同樣的分量，多餘的熱量會由肌肉幫你吸收的，這也代表你現在應該準備起身，訓練你身體上的肌群啦！

訓練部位：上胸、背部和大腰、腿

▼▼按圖放大看3個肌肉部位訓練的正確姿勢、持續時間和數量，塑造出健美線條！​▼▼

+ 3 + 2

以上的訓練動作看似簡單，但如果要做得標準，難度算中等的，也因此初學者、高階者可以衡量自己的角度來做調整。還有要來說明一下為何這次我會帶這三個動作，主要是我們身上的肌群，依照部位分布有大有小，胸、背、腿，這三個部位，就是我們身上最重要的「大肌群」，在對於基礎代謝率的增進效率會比較高，相較於腹部、手臂等，就算是小肌群，但也不是說就完全不訓練，如果你一週運動超過四天，時間非常充裕，當然可以安排一天是以小肌群為主，但如果工作忙、應酬多，那請安排大肌群的訓練課表吧，尤其動作正確，在訓練大肌群的同時，也會間接使用到小肌群喔！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】