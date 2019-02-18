【餐具減價】Cath Kidston迪士尼必搶　Francfranc杯碟減至$39套

隨農曆新年假後，意味減價戰亦正式踏入尾聲。雖然大部份商戶已開始了接近兩個月的時間，但哪又怎能滿足得到女生的慾望呢？ 就藉現在各大品牌也推出Final Sale之際，要添置新家品，現在就是絕佳時機。

未知由何時開始，與朋友們紛紛由衫褲鞋襪投向家品的懷抱，經過家品店、精品店都要進內逛逛，看到款式精緻的更會不停地說：「呢個好靚啊！呢個又好得意啊！」對餐具毫無抵抗力。

正值減價季，01女生編輯部跟你來個實地視察，看看哪家減價品最值得入手。要是你跟筆者一樣，是個家品控、餐具控，請好好把握機會。（溫馨提示：老套也得說一句，家品請選適合長期使用，並以「需要程度」為入手準則。）

Francfranc

Francfranc正進行最後大減價，更設有折上折優惠。（林芷欣攝）

每每經過Francfranc都要進內逛一逛才安心，只因Francfranc的產品均走簡約卻帶有細節的設計，充滿一顆少女心，較難有其他店舖的產品能夠符合精緻、外形美觀、實用三項元素，讓人分不清到底是裝飾品還是餐具，故每次逛Francfranc都是一件賞心悅目的事情。不過價錢未算最大眾化，不少女生未必捨得用上百多元去購買一隻杯、一隻碟。但最近Francfranc則正在進行最後大減價，貨品低至3折，當中不少餐具都由平日的百多元減至幾十元，如粉色系列的一組瓦杯碟就由HK$130減至HK$39（一套），塑膠材質的餐具更低於半價，約HK$20至HK$33就能入手了。

Francfranc粉色系列杯碟套裝就由HK$130減至HK$39（一套），分別是藍色、乾燥粉色及米黃色，三色入。（林芷欣攝）

筆者私心推薦有齊8隻刀、叉、匙等餐具Cutlery Set（每款2隻），不但外形美觀，而且Cutlery Set分別設有兩款普通印花圖案與兩款雕花款式，兩者分別也是半價優惠，印花圖案折後價格為HK$75，而雕花款式折後價格為HK$90，這樣的價錢除開8份餐具，每份餐具也只是約HK$10至HK$11，十分抵買！Francfranc亦設有折上折優惠，購買滿3件減價貨品還能額外獲得9折優惠，完全不心痛。如果要說缺點，是次減價也非適用於所有餐具，而半價或更低的款色亦略嫌有限。

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點圖即看更多Francfranc減價餐具款式==>

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Cath Kidston

Cath Kidston貨品低至半價起。(cathkidston.hk)

走英國鄉村風格的Cath Kidston，所出產的產品大多都是色彩鮮艷，帶有小碎花的圖案，大部份人都會著眼於它的服裝與袋款精品，甚少人會留意到它的餐具用品。Cath Kidston幾乎每個產品系列均會推出餐具用品，除了基本的碎花圖案，亦設有動物系列等，更周不時與迪士尼推出聯乘產品，款式雖然花悄，但毫無俗氣感覺。

品牌正在進行最後大減價，貨品低至半價起，而且亦有一定數量的款式選擇，就連以往與迪士尼聯名推出的系列也包含在優惠產品中（包括11月尾才推出的Bambi系列），雖然只有7折優惠，但也只需約HK$126就能買到它的杯碟了，也相當抵玩！

點圖即看更多Cath Kidston減價餐具款式==>

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要留意的是，並不是每一間分店均有出售餐具用品，若你希望選購餐具用品的話，必須到太古城或沙田的分店。（編輯部成員就白白走訪了不同分店撲個空。）但品牌也提供一方便選項，就是到官方網站選購，買滿HK$600或以上能免運費，真正足不出戶也能買到好東西！

與Francfranc一樣，筆者向店員查詢時，亦未能確認得到優惠期的期限，只表示賣完即止，希望各位都能找到心頭好。

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