【Karl Lagerfeld逝世】曾不認同Coco Chanel：我是個滑稽版的她

1983年，當時年僅49歲的Karl Lagerfeld接手CHANEL，成為創作總監。 不少人都知道Coco Chanel女士如何在束腰、顏色鮮艷的長裙中拯救女性，為女裝帶來變革性的改變，殊不知在老佛爺Karl Lagerfeld接手時，CHANEL竟是個僵化，甚至瀕臨垂死邊緣的品牌。老佛爺接手後憑藉天份與努力，不單讓CHANEL起死回生，亦傳承且為CHANEL帶來不一樣的變革，讓CHANEL成為現代女性最愛的品牌之一。

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昨晚CHANEL發佈官方悼文，紀念一代傳奇計設師Karl Lagerfeld。其中一句：「Karl Lagerfeld是舉世公認的時尚創意天才，由 1983 年起擔任 CHANEL 創作總監，三十多年來孜孜不倦為Gabrielle Chanel女士創造的外套、套裝、小黑裙、斜紋軟呢、 雙色高跟鞋、菱格紋手袋、珍珠鏈及時尚首飾等CHANEL經典賦予嶄新演繹。」

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Coco Chanel逝世12年後，CHANEL變成了一個毫無活力的品牌。當時集團主席Alain Wertheimer急切尋找一位能讓品牌重煥光彩的設計師，在云云人海裡他挑上了Karl Lagerfeld。

當時外界普遍並不看好，Karl Lagerfeld其後在訪問中表示當時CHANEL的員工都不喜歡他。而他的朋友都勸他說：「別理會，這個品牌已經死了，永遠不會再回來了！」然而他卻認為這是一個挑戰，於是便在同時擔任Chloé設計師的情況下，答應以兼職身分為CHANEL設計。

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面對一個傳奇女子創辦的品牌，要承擔老字號的歷史與傳統，不少設計師都無所適從。然而Karl卻沒有因此而怯懦。他認為：「我的工作不是要讓香奈兒套裝活下去，而是要確保它有其生命。」

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始終Coco Chanel與Karl Lagerfeld是不同的人，因此對事情有不同的見解。當年Coco Chanel曾說：「沒有男人喜歡女人穿迷你裙」、「藍色牛仔褲是可怕的東西」，但Karl Lagerfeld卻不認同，向來直言無諱的他表示：「我認為她的意思是『沒人敢對一個86歲的老太太說迷你裙是性感有趣的』。再者，那是藍色牛仔褲崛起的60年代，沒人想被告知『迷你裙和牛仔褲是不時髦的』，這也正是為何Coco Chanel漸漸失去了她在時尚界的地位與影響力，最終沒人在乎她做了什麼事。」



對於老佛爺而言：「我就像個音樂家編寫音符排列那般，盡情玩轉CHANEL的設計元素，如果你是位好的音樂家，你就不該創作出（跟先前）相同的樂曲。」他接手CHANEL後，成功在Coco Chanel女士建立的基礎下進行了不少改革。

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他傳承了Coco Chanel的套裝、小黑裙、斜紋軟呢、 雙色高跟鞋、菱格紋等。然而，在他的筆下，CHANEL摒棄了四四方方的套裝。這個決定對於當時的他而言是個極度冒險的決定，不過卻換來極大的成功。另外，他在CHANEL 2006秋冬系列中加入了皮革元素、2008春夏系列中加入了丹寧元素、2018春夏系列中加入了PVC元素，在他最後一個高訂系列中更交出以刺繡打造的泳衣形婚紗。除此之外，在多個系列中亦可看見他將迷你裙元素加入CHANEL之中。

（圖片來源：由品牌提供）

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不單如此，他亦在熱衷於打造極具話題性的秀場。他曾把香奈兒的秀場佈置成旋轉木馬遊樂場、超級市場、賭場、餐廳、藝術館、度假海灘等，讓人不單有意料之外的驚喜，更不禁愛上CHANEL的細膩精緻。

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他筆下優雅且新穎的設計，加上品牌極佳的背景故事，讓CHANEL逐步走上金字塔頂端，成為世界上最受年輕女子歡迎以及最賺錢的時裝品牌之一。

他卻不自大及忘本。在他筆下的CHANEL仍然常見Coco Chanel女士最愛的小黑裙、斜紋軟呢、雙色高跟鞋、菱格紋手袋、珍珠鏈，就像是去年的春夏系列，均以斜紋軟呢進行設計；更別說近年CHANEL大熱的菱格紋手袋以及雙色高跟鞋了。在他的帶領下，CHANEL延續了Coco Chanel女士的優雅，同時加入了Karl Lagerfeld的摩登與玩味。

（圖片來源：ig@chanelofficial）

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他形容自己：「我是個滑稽版的Coco Chanel。」

在大家眼中，他卻是CHANEL的標誌，甚或一個時代的象徵。

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CHANEL首席行政官Alain Wertheimer於昨晚發表的悼文中表示：「Karl Lagerfeld 創意無限，為人慷慨大方，有驚人的洞察力，永遠走在時代之先，CHANEL在全球創下輝煌成就，他實在功不可沒。今日本人痛失摯友，回想八十年代初委託他肩負重建CHANEL品牌大任，今日一別，公司上下更痛失一位非凡的創意舵手。」

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另外CHANEL時裝部總裁Bruno Pavlovsky亦表示：「Karl Lagerfeld 夙夜匪懈 ，令每個時裝表演及每個系列都延續了Gabrielle Chanel 的傳奇及CHANEL 時裝屋的歷史；他堅定不移弘揚CHANEL 時裝創作室及旗下多家工藝坊的專業技術及精湛工藝，令一眾國寶級時裝製作工藝在國際時尚舞台上大放異彩。今後，CHANEL 仝人定必秉承他的精神— 誠於他生前所言『繼續擁抱當下，創造未來』，以示對他最衷心的致敬。」

昨晚大家都失去了一個最敬重及愛慕的設計師，然而他生前的設計卻永垂不朽。

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