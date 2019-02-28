一萬蚊起入手Tiffany & Co.全新訂婚戒指系列　小資女也買得起！

1837年，Charles Lewis Tiffany於紐約市創辦Tiffany & Co.，品牌因寶石品質非凡而盡享美譽，更一舉成為一眾女生最想擁有的珠寶品牌。時至今日，大家對Tiffany & Co.的熱愛絲毫不減，不少女生依然會站在櫥窗前嚮往Tiffany & Co.的首飾。

對於不少25+女生而言，雖然人工未必可以負擔得起一隻Tiffany鑽石戒指，但總希望有天可以擁有一隻Tiffany鑽石戒指。近日Tiffany & Co.推出全新訂婚戒指系列「Tiffany True」，簡潔摩登與閃爍奪目兩款兼備，讓人想一次過擁有整個系列！

「Tiffany True」設計不失品牌向來的簡約與俐落，更特別地於鑲座側面設計了一個立體的「T」字，加添了幾分摩登俐落感。另外，戒指鑽石鑲嵌的高度經改良後較經典Tiffany Setting為低，不單較為貼近手指，而且亦更適合與其他戒指疊戴，盡見設計的精緻與貼心。

另外，Tiffany & Co.亦改良了方枕形鑽石的切割方法：桌面採用階梯式切割，中央頂部則採用明亮式切割，加強對比和分散光線，使之格外閃爍奪目，同時亦增加其主要切割面的數量，戴上手後絕對可以閃絕全場。

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若然你屬於偏好沉實設計，不愛浮誇閃鑽，又或budget較低卻又想入手Tiffany & Co.，則可以考慮「T True」系列。「T True」系列利用斜角切面製成立體「T」字，並正反交錯相連，構成一個象徵永無終結的圓。除了戒指之外，「T True」系列更推出手鍊，同樣款式中性，兼有18K金、白金、玫瑰金三種顏色可供選擇，非常適合與伴侶一同佩戴。

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