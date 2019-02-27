葉德嫻運輸署宣傳片用Céline、Loewe大熱袋款　你又認得幾多個？

葉德嫻（Deanie姐）為運輸署拍攝的宣傳片，這星期在社交平台上成功「洗版」，只因片中女主角Deanie姐，每每遇到乘搭公共交通工具不禮貌的乘客時，單刀直入說出我們想對對方說出來的話，大快人心。 除了Deanie姐的對白讓人大快人心外，更有網民將焦點放於她的手袋上，意外獲得一眾討論聲音。當中有如手袋fashion show，你又認出幾多個？

葉德嫻（Deanie姐）為運輸署拍攝宣傳片，提醒大家要顧己及人。（影片截圖）

在短短3分鐘的宣傳片中，Deanie姐以多個造型不停穿梭於港鐵與巴士的場景中，除了服裝外，有眼利的網民留意到她所揹上的手袋款式眾多，更笑指她像拍攝一個手袋的時裝騷。事實上，當中多款都是小資女們wish list上的心頭好，全部外型與實用性兼備、屬「恨死隔籬」的款式，吸引到網民留意也不無道理。

有報導甚至指出，當中不乏Deanie姐的私伙手袋，以下在影片中出現過的，點圖看你認得幾多款？＝＝＞

+ 3 + 2

Céline Belt Bag

葉德嫻（Deanie姐）在宣傳片中，使用過的其中一個手袋款式是Celine Belt Bag。（影片截圖）

跟Céline Luggage、Classic Box等大熱款式一樣，Belt Bag一直在不少女生wish list之上。Céline時期、前任創作總監Phoebe Philo的得意之作。俐落的線條貫徹品牌一向的簡約格調，而兩旁的紐結皮帶除了令袋款更具標誌性，亦增加袋款的「睇頭」。簡單低調的細節配合多個色彩選擇下，讓女生們都渴望擁有一個，喜歡細袋的女生，總是於Nano、Micro與Small Size三者之間徘徊。

而是次Deanie姐則選擇了淺藍色Micro Size，或可作參考。有用過淺色系手袋的女生都會感到苦惱，因為淺色系手袋大概只能配合同樣淺色的造型，配合深色造型可謂有種格格不入的感覺。但其實只要謹記「身上只要有任何一樣單品是淺色」的原則就可輕鬆解決問題，不需強迫自己全身也是淺色服裝。那件淺色單品可以是上衣，也可以是外套，亦能取巧點選擇淺色的皮帶或深色底色上帶有淺色圖案的服裝款式，就能令造型變得有一致性了。

+ 4 + 3 + 2

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Loewe Puzzle Bag

在宣傳片中，葉德嫻（Deanie姐）也有使用Loewe Puzzle Bag。（影片截圖）

Deanie姐在宣傳片中以淺色系造型揹上兩個色彩強烈的Loewe Small Size Puzzle Bag，分別是藍色和黑、紅拼卡其色，令手袋更注目。

Puzzle Bag特別在於設計簡約，但用上皮革拼接而成，造出立體分明的幾何線條，而且長方形設計以及一包五用，對於女生來說，適合不同衣著打扮，非常方便實用。上班需要Smart Casual的女生，可以選擇以短肩或斜肩的使用方法，但Puzzle Bag予人感覺始終傾向型格以及成熟的感覺，若你平日的穿衣風格是甜美派，建議以手拿包的方式使用，增加年輕感與貫徹Girly的感覺。

+ 7 + 6 + 5

Valentino Rockstud Bag

另外，葉德嫻（Deanie姐）亦有揹上Valentino Rockstud Bag。（影片截圖）

Valentino Rockstud Bag設計簡約，但當中的窩釘設計佈滿於肩帶與邊緣位置，令袋款有種畫龍點睛的感覺，變得更出眾。

Deanie姐揹上拼色Valentino Rockstud Bag的Deanie姐，同樣以白色造型配襯，令手袋更突出，不過這種多於3種顏色的併色款，雖然是吸睛程度極高，但就不是人人駕馭得來。本身Rockstud Bag也有推出單色款，一向走低調路線的女生可以考慮。如果跟Deanie姐一樣喜歡併色，想更穩陣的話，可以選擇黑、白、灰等沉穩系的服裝顏色，減低整體造型的搶眼度，以免過份誇張；而作風較大膽的女生，也可於選擇與手袋相同顏色或同色系服裝作配襯，搶盡焦點。