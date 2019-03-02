前Phoebe Philo左右手　將BV改頭換面　簡約知性手袋有Celine影子

剛完結的米蘭時裝周2019，讓人在騷前最期待，且最後並沒有失望而回的，相信是Daniel Lee入主Bottega Veneta的第一個時裝騷，沒有將品牌與前人既有風格捨去，也為其加入如他任職Céline時期的簡約線條，令外界一致看好！

Daniel Lee入主Bottega Veneta的第一個時裝騷，為大眾帶來驚喜。(Vcg.com)

由2018年6月開始，Bottega Veneta宣佈創意總監一職由Daniel Lee接任後，時尚界一直對Daniel Lee充滿好奇，事關他並不活躍經營社交平台外，也甚少接受訪問，作風非常低調，外界對他的認知就只有2012年開始在Céline工作，是Phoebe Philo的左右手之一。

Daniel Lee入主Bottega Veneta的第一個時裝騷被指有Phoebe Philo年代的Celine影子。（bottegaveneta@Instagram）

面對一個對他背景、為人、處事作風毫不知情，又從未擔任過創意總監的人，一開始外界是甚為恐慌，擔心Bottega Veneta會否走向下坡，甚至變成了一個陌生的Bottega Veneta。

直至同年12月，Daniel Lee為品牌發佈了首個由他設計的2019早秋系列，外界才稍為卸下心中大石，並指作品甚有Céline前創意總監Phoebe Philo的影子。可由於系列只作簡單的展示，因此時尚界一直對是次Bottega Veneta 2019秋冬系列充滿期待，而Daniel Lee亦交足功課，為觀眾呈現一個創新又不失品牌原本格調的Bottega Veneta。

今季Bottega Veneta大多運用了鋪棉壓紋的設計。(Vcg.com)

Bottega Veneta 2019秋冬系列的作品上，Daniel Lee大玩材質的搭配以及追求細節的設計、剪裁，讓簡約款式加上了一份優雅與特別，將其獨有看法加到設計中，其中以帶有細膩剪裁的抹胸皮革連身裙，讓女性能夠透過鎖骨呈現出另一種性感，顛覆外界一直以來對「性感等於低胸」的定義，以及演繹女性知性的一面。

同時，Bottega Veneta的款式一向只以沉色系為主，而Daniel Lee就藉他的首作2019秋冬系列，為品牌設計注入色彩，加入橙紅、鮮藍、黃色等元素的服裝，增添了一份活潑感覺。外界亦同樣關注Daniel Lee會否將品牌最具象徵性的Intrecciato編織技術一一删走，像是Hedi Slimane入主Celine時將Phoebe Philo所創造的品牌特色抹走一樣。然而，Daniel Lee卻為其進行優化。

按圖觀看Bottega Veneta 2019秋冬系列：

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1960年代，Bottega Veneta創出Intrecciato編織技術並將其套用至品牌產品中，藉此打響名堂，由工匠人手將羊皮裁出一格格與另一皮革併接成編織圖案，令手袋等產品能夠保持堅挺的同時變得更柔軟。

是次2019秋冬系列中，Daniel Lee同時保留了Intrecciato編織技術，不過就將編織格紋的尺寸縮細變成大編織皮革，也將大格子壓紋匯入大衣、半身裙、鞋以及令人期待的手袋，令設計更具質感與年輕化。

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Bottega Veneta 2019秋冬系列加入了眾多硬殼材質的箱形、Clutch手袋款式。(Vcg.com)

品牌的手袋款式一向最令人關注，對比2019早秋系列的Oversized Bag，今季的手袋則大多為尺寸精緻的款式，除了與服裝一樣設有格子壓紋外，也增設了三角形、圓拱形、具波浪流線等幾何形狀的款式；然而除了一直以來柔軟的皮革材質，Daniel Lee也為今季加入硬殼材質與螢光綠、粉藍色等顏色的箱形、Clutch款式，更為手袋注入金色元素，包括金屬圍邊等。

即使今季手袋款式未如過往全以編織而成的袋款具標誌性，但這些設計無疑比起從前帶來更多選擇，除了能夠搭配不同造型外，更重要的是增加了一份俏皮感，令品牌跳脫過往刻板印象，邁向年輕化。雖然未知過往Bottega Veneta用家能否接受Daniel Lee的風格，但他這種突破性嘗試的確為品牌塑造出低調時尚的另一面貌。

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Bottega Veneta前創意總監Tomas Maier曾說過：「好的設計應該是萬年長青，在任何時候都能用上的款式。」然而，筆者認為Daniel Lee的設計的確注入了其個人風格，但仍符合這句說話，新人加入自然會為品牌帶來不一樣的改變，只要能在中間取得兩者平衡，那才是能夠讓一個品牌走得更遠的局面。

（資料來源：WWD）