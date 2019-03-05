【婚紗】擺脫傳統公主裙　2019年婚紗流行要點：「叛逆」才是時尚

對於婚紗的印象，想必大家腦海中第一時間浮現出一襲華麗的公主裙。眼看時裝元素頻頻在婚紗界中出現，公主蓬蓬裙不再是唯一，誰再受得了沒有驚喜的悶場？2019年的Bridal Fashion告訴大家，來一點與別不同的「小叛逆」才叫時尚。

(Jonathan Simkhai Facebook)

婚紗變奏出不再老土的流行感，也讓不愛當公主、骨子裡的有著「時裝精」基因新娘，有了又美又有個性的選擇。厭倦了千篇一律的婚紗？就必要鎖定以下2019年婚紗流行要點：

波希米亞

(Jonathan Simkhai Facebook)

若然對純白婚紗始終有著情意結，又想來點「不一樣」的感覺，充滿異國風情的波希米亞風格，正可恰到好處地把兩者兼備。波希米亞的婚紗設計主要運用大量的針織、鏤空、喱士和雪紡等的混搭元素，配合隨性、自然的剪裁，例如是喇叭式長袖、一字肩及荷葉邊的款式，顯得仙氣十足，整體散發著一種脫俗氣息。

(Jonathan Simkhai Facebook)

不論你是否一個待嫁的準新娘，看到Jonathan Simkhai 2019年春季的設計，相信也不禁有所心動。垂地的白色裙點綴著泡泡袖、高領或是輕紗的元素，讓人聯想到維多利亞時代服裝貴氣典雅的神韻；配合輕盈質感的面料，俐落的剪裁調和其中，令婚紗設計不會過於繁鎖華麗，一派自然率性的面貌，卻仍然不失夢幻優雅的感覺，充滿女神風範。

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Disco狂熱

(naeemkhan.com)

不論是從剛落幕的奧斯卡頒獎禮，或是時裝週的天橋上，也能留意到華麗的金屬風晚裝充斥，牢牢地抓住大家的目光。具有七、八十年代Disco風格的設計，正捲土重來。光澤感的面料、耀眼的珠飾，與流蘇設計成了來年時裝的大熱元素，而婚紗界同樣也湊上熱鬧，推出不乏極為閃爍搶眼的Disco風格婚紗晚裝設計，如像走紅地毯的晚裝一樣，又奢華又浮誇。

(naeemkhan.com)

其中，Naeem Khan的新季作品特別令人印象深刻。看到時的第一眼就覺得：「好型！」從來沒有想過Disco風格結合婚紗設計，竟然可以型到如此高調的程度。

閃閃發亮的珠片、金線銀線、反光面料、串珠流蘇，混合著雪紡薄紗，構建了高調奢華的時裝感，加上低胸連身褲、短裙、貼身的剪裁，亦令Disco風格的精髓更加傳神，抹去了婚紗設計向來以優雅主導的感覺，無疑是打造巨星感覺，或是喜歡破格時髦的新娘不容錯過的款式。

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彩色花花

(Monique Lhuillier Facebook)

一直備受設計師喜愛的花卉元素，在今年的趨勢更見強大。除了平面的印花圖案，立體的3D貼花、手工釘花和花卉刺繡等，都在設計上百花齊放，色彩運用更加大膽和活潑。即使是白色的婚紗，也可以用上彩色的刺繡或花飾表現，在層次上更為豐富，就在一張白紙上，描繪出一個繽紛花園。

(Monique Lhuillier Facebook)

請緊記重點，來年所流行的花卉元素是在於「色彩」。其中Monique Lhuillier 2019秋季的刺繡婚紗，絕對是出色的代表之一。這襲婚紗用上帶有層次感的蓬蓬紗裙設計，再加上如同點睛之筆的彩色花卉刺繡，讓婚紗更有耳目一新的感覺，與眾不同又仙氣十足！

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前衛至極：泳衣婚紗

(Pinterest)

今年CHANEL和DIOR都不約而同地把「泳帽」搬上了高訂的時裝天橋。在CHANEL 2019春夏高級訂製系列中，創作總監Karl Lagerfeld (老佛爺) 留下了「泳衣婚紗」遺作。當時高訂系列時裝騷，由模特兒Vittoria Ceretti壓軸演繹，以銀色刺繡泳衣，搭配綴滿閃片的泳帽頭紗出場，顛覆固有大家所認為的新娘造型。

(victoirevermeulen.com)

說實在這襲CHANEL泳衣婚紗絕非常人可以駕馭。想挑戰泳衣婚紗又要「易入口」一點的，可考慮法國婚紗品牌Victoire Vermeulen推出的「兩件頭」泳衣婚紗。設計不同於CHANEL的華麗路線，以貼近婚紗風格的縷空喱士為主要材質。

上身是短身的喱士罩衣，下身是蝴蝶結的高腰褲，感覺優雅又帶點俏皮。雖然未知有多少勇字當頭的新娘，能接受這種另類非常的泳衣婚紗，但以時裝的角度欣賞也是絕對的賞心悅目。喜歡陽光與海灘婚禮的新娘，又會否考慮穿上如此破格的婚紗？

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