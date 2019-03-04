【CELINE】Hedi Slimane終挽回失地　昔日CELINE影子驚喜出現？

自從Hedi Slimane接手CELINE之後，因其高傲的態度以及照辦煮碗的設計，讓一眾Phoebe Philo的支持者對他大力鞭撻。3月2日，他於巴黎時裝周交出入主CELINE之後的第二個女裝系列。這次的 F/W 2019新作竟讓人有意料之外的驚喜，未知你看畢後又會喜歡嗎？
當開幕模特兒以白襯衫、寶藍色羊毛西裝外套、格紋百摺裙褲襯長靴、再配以monogram絲巾亮相，彷如Hedi Slimane在宣佈告別過往YSL設計（又窄又短的亮片連身裙，以及短身西裝外套），為大家呈現他筆下的CELINE女子。
CELINE F/W 2019為大家帶來了可穿性極高的7、80年代造型，例如：絲綢長身連衣裙、緊身牛仔褲、格紋百摺裙褲、緊身牛仔褲、長靴、印花圍巾、黑色西裝外套，以及飛行員太陽眼鏡等單品的組合配搭。讓人可以想像到自己穿上這些造型繼而上班的模樣，告別上季華而不實的party look。
一次過睇CELINE F/W 2019所有造型：
當中最具玩味的，就是他在手袋以及腰帶設計中，加上了經典的Celine鍊扣。另外，絲巾上的monogram亦出現了經典的Celine鍊帶圖案，令人不禁思考，這些著墨之處是不是在諷刺那些說「舊Céline已死」的人？
此舉讓他得到兩極的回響：不少時裝評論讚揚他終於不再盲目吹捧自己，而是願意回顧品牌歷史，設計出富品牌傳統的服裝系列。時尚雜誌WWD更力讚：「整個系列看起來非常強勢，亦非常『Celine』。」
反之，時裝刑警diet_prada則取笑：「是流著前顧主的血嗎？竟然把gucci自1953就開始用的經典馬銜扣融入CELINE F/W 2019系列，不單如此，經Google搜索後，更發現這個系列竟然出現了經典的Celine鍊帶式圖案！」
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Bad blood with your former employer, Hedi? @gucci ‘s signature horsebit makes its way into the @celine FW19 collection. Gucci’s been using the horsebit since 1953, but a quick google search for vintage Céline shows plenty of items with their own horsebit. Founded as a made-to-measure children’s shoe line, the French house eventually expanded into ready-to-wear in 1960. Likely not as major then as we know Phoebe to have made it, we wonder if they were even just knocking off Gucci back then? Fair game to revive another house “signature”, or is Hedi just stirring the pot and escalating that Kering/LVMH rivalry? • #celine #celinebyhedislimane #hedislimane #lvmh #kering #gucci #rivalry #horsebit #leather #bags #meme #devilwearsprada #merylstreep #groundbreaking #pfw #parisfashionweek #saintlaurent #yvessaintlaurent #wiwt #ootd #mirandapriestly #boho #longlivephoebephilo #phoebephilo #lvmh #dietprada
撇開對Hedi Slimane的看法以及對昔日Céline的致敬，平心而論，今季Hedi Slimane交出的作品，雖未至於是時裝周內最好看的作品，但確實令人喜出望外：懷舊風服飾非常有型好看，尤其是格紋百摺裙褲搭配長靴的造型，以及能為造型加添亮點的印花圍巾，都讓人好想入手；而且整個系列的可穿性亦真的很高，就如時尚雜誌WWD所說一般：「這是令人印象深刻且馬上可以上架銷售（full-on retail-ready）的系列」。
看完整個CELINE F/W 2019，你又喜歡嗎？
近距離欣賞CELINE F/W 2019印花圍巾：
格紋百摺裙褲配長靴造型：
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