【CELINE】Hedi Slimane終挽回失地　昔日CELINE影子驚喜出現？

自從Hedi Slimane接手CELINE之後，因其高傲的態度以及照辦煮碗的設計，讓一眾Phoebe Philo的支持者對他大力鞭撻。3月2日，他於巴黎時裝周交出入主CELINE之後的第二個女裝系列。這次的 F/W 2019新作竟讓人有意料之外的驚喜，未知你看畢後又會喜歡嗎？

當開幕模特兒以白襯衫、寶藍色羊毛西裝外套、格紋百摺裙褲襯長靴、再配以monogram絲巾亮相，彷如Hedi Slimane在宣佈告別過往YSL設計（又窄又短的亮片連身裙，以及短身西裝外套），為大家呈現他筆下的CELINE女子。

CELINE F/W 2019為大家帶來了可穿性極高的7、80年代造型，例如：絲綢長身連衣裙、緊身牛仔褲、格紋百摺裙褲、緊身牛仔褲、長靴、印花圍巾、黑色西裝外套，以及飛行員太陽眼鏡等單品的組合配搭。讓人可以想像到自己穿上這些造型繼而上班的模樣，告別上季華而不實的party look。

一次過睇CELINE F/W 2019所有造型：

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當中最具玩味的，就是他在手袋以及腰帶設計中，加上了經典的Celine鍊扣。另外，絲巾上的monogram亦出現了經典的Celine鍊帶圖案，令人不禁思考，這些著墨之處是不是在諷刺那些說「舊Céline已死」的人？

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此舉讓他得到兩極的回響：不少時裝評論讚揚他終於不再盲目吹捧自己，而是願意回顧品牌歷史，設計出富品牌傳統的服裝系列。時尚雜誌WWD更力讚：「整個系列看起來非常強勢，亦非常『Celine』。」

反之，時裝刑警diet_prada則取笑：「是流著前顧主的血嗎？竟然把gucci自1953就開始用的經典馬銜扣融入CELINE F/W 2019系列，不單如此，經Google搜索後，更發現這個系列竟然出現了經典的Celine鍊帶式圖案！」

撇開對Hedi Slimane的看法以及對昔日Céline的致敬，平心而論，今季Hedi Slimane交出的作品，雖未至於是時裝周內最好看的作品，但確實令人喜出望外：懷舊風服飾非常有型好看，尤其是格紋百摺裙褲搭配長靴的造型，以及能為造型加添亮點的印花圍巾，都讓人好想入手；而且整個系列的可穿性亦真的很高，就如時尚雜誌WWD所說一般：「這是令人印象深刻且馬上可以上架銷售（full-on retail-ready）的系列」。

看完整個CELINE F/W 2019，你又喜歡嗎？

近距離欣賞CELINE F/W 2019印花圍巾：

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格紋百摺裙褲配長靴造型：

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