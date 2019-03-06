【Marvel隊長】陳靜棄律師轉投演戲　事業女生穿搭法則：剛柔並重

期盼已久的電影《Marvel隊長》剛上映。該電影為漫威首支講述女英雄的故事，其中「驚奇隊長」的力量強大，連漫威工作室總裁Kevin Feige也證實，她遠超其他超級英雄。 《Marvel隊長》於拍攝期間，引起不少話題，除已故漫威之父Stan Lee參與客串，飾演狙擊手Minn-Rrva的陳靜（Gemma Chan），也是位焦點人物，既擁有半港人血統，亦於牛津大學法律系畢業，完全符合女強人的形象。

陳靜有份出席今屆奧斯卡金像獎。(Getty Images)

現年36歲的陳靜，出生於英國倫敦，父親為香港人，母親則為居住蘇格蘭的中國人。雖然其學歷驕人，但她仍醉心演技，並放棄接受律師事務所的聘任，到倫敦戲劇中心修讀演藝。去年，她憑《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）聲名大噪，上周日亦有份出席奧斯卡金像獎，穿起螢光粉紅的Valentino晚裝時，搶眼得來不失高貴，使其瞬間成為全場焦點。

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陳靜早前出席奧斯卡金像獎，當晚她的造型得到不少海外媒體稱讚：

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職場上，女上司若衣著過於正式，以及強調筆直線條，或會營造出過分強悍的感覺，令不少人敬而遠之。相反，陳靜雖給人形象冷靜和強悍，但其私下的穿搭，感覺親切和平易近人，亦多分嫵媚感，有如新時代女性般，散發著自信和活力，同時帶有女人專屬的氣質。

陳靜出席活動時，很多時候都會選擇單肩款式。(Getty Images)

單肩款式顯成熟美

不知為何，女生鎖骨總有股魔力，能把視線吸引過去。陳靜的穿搭常見露肩款式的上衣，以注入女性魅力。若嫌一字肩過於少女，想顯得成熟一點，可以學她穿上單肩款式，將性感稍稍收起，簡練的線條亦增加事業型女生的味道，令整體看來更高雅大方。

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陳靜出席各大頒獎禮時，幾乎都穿以素色為主的禮服。(@gemma_chan)

皺褶元素添嫵媚感

近年祟尚簡約主義，陳靜出席各大頒獎禮時，幾乎都穿以素色為主的禮服。一般的素色衣服，或會看來單調，但她的禮服則沒這個問題，因她加入了大量皺褶元素，令整體活力升級，而波浪般的線條，亦增加層次感，沒有刻板感覺，反有嫵媚的魅力。

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陳靜出席活動時，穿吊帶裙並把頭髮盤起，感覺利落和簡潔，增添成熟韻味。(@gemma_chan)

吊帶裙既能減齡，又可性感

不少女生都想成為「大小孩」，得到另一半的寵愛，故打扮都會傾向可愛風格，如運用工人褲或吊帶裙等，陳靜間中亦會穿吊帶款式，內搭鮮色上衣，增加顏色對比，使整體散發少女氣息之餘，亦帶點叛逆感。吊帶裙的魅力點，便在於幼細的肩帶，輕輕地碰著鎖骨，看來性感不已，她出席活動時，也會穿吊帶裙，再把頭髮盤起，感覺利落和簡潔，增添成熟韻味。

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