【凱特詛咒？】L.K. Bennett面臨財務危機　愛用品牌都無一幸免？

英國劍橋公爵夫人凱特的摰愛品牌L.K. Bennett，於7/3宣布公司被全面行政接管，並隨即關閉五間分店及裁員約一成。負責公司架構重組成員Dan Hurd解釋，隨租金和競爭上升，貿易條件變得不利，因此會作出這個決定，並正尋求新買家加入。他亦指，當地分店會照常營業，但網絡商店暫停，而海外營運則不會受影響。

凱特對L.K. Bennett的熱愛毋庸置疑，出席大小場合時，經常都會穿該品牌的鞋子。(Getty Images)

凱特對L.K. Bennett的熱愛毋庸置疑，出席大小場合時，經常都會穿該品牌的鞋子。雖然這會引起一股「凱特熱潮」，吸引網民購買，但據《英國郵報》引述品牌專家Claire Shiels的分析，這或其實弊多於利。她指出，由於凱特會穿舊款服飾，「這表示品牌需在短時間內大量生產，以滿足需求量，令成本增加，並無法預計銷量何時會再次下降」，最終容易造成公司虧損，而去年的業績報告顯示，L.K. Bennett共虧損7,740萬英鎊，營業額亦下跌百分之一點八。

延伸閱讀：

奧斯卡2019｜影后Olivia Colman曾當清潔工：相比教書更愛抹牆腳

【奧斯卡2019】Lady Gaga向柯德莉夏萍致敬 黃鑽值2億成歷年最貴

歷屆奧斯卡尷尬又溫馨場面：眾星台下食pizza 女星絆倒男神迎救

凱特出席活動時，經常會穿L.K. Bennett的鞋子：

+ 6 + 5 + 4

除L.K. Bennett外，凱特此前有多間愛用品牌，都曾面臨公司危機，因此不少網民都戲稱為「凱特詛咒」：

凱特於懷威廉王子時，曾穿HOBBS的連身裙出席活動。(Getty Images)

HOBBS：管理層變動

HOBBS是凱特婚前愛穿的高街品牌，曾於懷喬治王子時，以及誕下路易小王子前，穿上該品牌連身裙出席活動，並引起網絡搶購。不過，該品牌於2015年，因管理層變動影響，損失1,560萬英鎊，其後更關閉姊妹品牌NW3，直至前年，品牌最終被南非集團Foschini Group收購。

凱特和胞妹Pippa，都喜歡品牌Orla Kiely。(Getty Images)

Orla Kiely：一夜間清盤

凱特和胞妹Pippa，都曾是愛爾蘭設計師品牌Orla Kiely的愛好者之一，但該公司卻在去年一夜倒閉，關閉所有分店和網絡商店，並直接宣布清盤，當時有員工指事前並不知情，更宣稱公司拖欠其三周薪金。有紀錄顯示，該品牌的盈利每年下滑，去年更由10.9萬英鎊，下跌至7.4萬英鎊。

凱特與威廉王子宣布訂婚時，便是穿著Issa的寶藍色連身裙。(Getty Images)

Issa：創辦人離開品牌

凱特於2010年與威廉王子宣布訂婚，當時身穿的寶藍色連身裙，便是來自品牌Issa，該款裙子其後在短短五分鐘內，被搶購一空，但品牌創辦人Daniella Helayel則指，加大生產量後，需求量突然減少，「我沒有足夠資金支付龐大的生產開支，銀行拒絕借貸，同時工廠不斷要求我支付生產費。」結果她將百分之五十一的股分轉讓給好友，但兩人後來關係破裂，她於2013年離開公司，品牌亦於兩年後結束營業。

延伸閱讀：

【凱特】結婚7年面容漸憔悴？完美王子妃不易做 傳壓力大曾厭食

【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺束馬尾為保養？浴室雪櫃專放護膚品

凱特亦曾迷戀波希米亞風格品牌Alice Temperley。(Getty Images)

Alice Temperley：5年錄900萬虧損

凱特亦曾迷戀波希米亞風格品牌Alice Temperley，但公司一直經營不善，有報告於2016年顯示，該品牌在過去5年錄得逾900萬英鎊的虧損，幸好創辦人Alice獲好友相助，得280萬英鎊融資，讓公司起死回生。