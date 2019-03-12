【手袋實測】Loewe新Gate Top Handle Bag：實用性與優雅不並存？

對於女生而言，手袋及鞋子從來都是難以抗拒的單品，就算平日不是時裝精，心目中總有幾個心水手袋，希望有天可以將它們帶回家。不過，並不是每個女子都會走入專門店將手袋拿上手，再「驗屍」般檢驗手袋細節。 於是乎我們決定以100%零廣告的方式進行手袋實測，讓一眾不敢走入專門店的女生可以有個真實的用後感作個小參考。 攝影：龔嘉盛

今次我們特意挑選了Loewe的Gate Top Handle Bag Tan/Natural。

攝影：龔嘉盛

攝影：龔嘉盛

Loewe自SS18推出首個Gate bag系列之後，旋即成為大熱it bag之一。

不得不讚JW Anderson真的非常聰明，Gate bag賣點在於袋面獨特的馬鞍形的翻蓋和打結的前腰帶，單憑一個如此簡單有力的設計，不單使手袋富有趣味，且無須喧囂地把大大的品牌logo印在手袋上，馬鞍形的翻蓋即可為Loewe說話。

至今Loewe已經推出不同大小、顏色、物料的變奏版Gate bag，今次我們就選了今季推出的Gate Top Handle Bag Tan/Natural進行實測。

+ 9 + 8 + 7

Gate Top Handle Bag Tan/Natural顧名思義，是以標誌性的小牛皮翻蓋配以亞麻布料製成的手袋。因運用了亞麻布料，整個手袋看起來更加隨性灑脫，且比起全小牛皮袋更加輕身：今次實測的Gate Top Handle Bag Tan/Natural屬於中型size，整個袋的尺寸為38 x 26.5 x 17cm，卻只有1.422 kg，屬於輕身類別。

攝影：龔嘉盛

而且從細節上可以看到，即便Loewe在今個系列使用了較為隨性的亞麻布料，但他們亦沒有因而馬虎了事——與其他手袋一樣，Gate Top Handle Bag由馬德里的工匠以柔軟的小牛皮製作，側面同樣有金屬鎖扣， 袋內以奢華的絨面革襯裡製成，更有多個隔間，保證就算大家可以把東西放得整整齊齊，不用在大街上翻找東西，實用性十足！

總結：

雖然近年流行mini bags，不過筆者卻始終無法愛上放不了任何東西的小手袋，總覺得一揹起小手袋就毫無安全感可言。今次實測的Gate Top Handle Bag Tan/Natural的尺寸及間隔就盡得筆者歡心，就算放入銀包、電話、化妝品、書、水樽依然綽綽有餘，而且如上屬所講，因為手袋本身輕身，所以就算揹了很多東西也不會很重，非常實用。

攝影：龔嘉盛

不過未必所有女生都喜歡相對隨性的亞麻布料，如果一身斯文打扮的OL用上以亞麻布料製成的手袋更有機會顯得格格不入，因此大家可能要因應自己日常打扮來判斷應該入手何種材質的Gate bag了。

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