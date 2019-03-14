【打卡熱點】夢幻花花牆、無壓力任試護膚品　更可拎免費試用裝！

平日行街shopping，每每遇上PopUpStore出沒，我也一定會走進去八卦一下。因為在裡面的無不就是最新、最熱的產品，濃縮了不同品牌的精華在所。逛上一圈，輕易就了解到什麼走在「潮流尖端」！

最近雪肌精就在銅鑼灣希慎廣場開設了為期十日的期間限定體驗館。是次PopUpStore以日本傳統祭典主題為主，場館面積雖然不大，但裡裡外外卻是有許多讓女生「心心眼」的地方。

首先被吸引到的是打卡位！在館外已經可以看見又靚又清新的花花牆、正門口設有一大個太鼓的祭典舞台，旁邊也有充滿特色的和紙光影展示區。喜歡拍照的女生，相信在這3個佈置別致的打卡位一定可以盡情發揮！

另外在打卡影相後，不妨順便上載到IG參加拍照比賽吧。得獎者將可獲得雪肌精MYV底妝產品一套：當中包括底霜、遮瑕筆、蜜粉及氣墊粉底，獎品極之豐富吸引！

( 拍照比賽詳情可按打卡位圖片了解：)

【平價OL雨鞋】落雨不怕！防水、好穿、易襯 上班日常通用雨鞋

而說到是體驗館，當然「體驗」是一大重點。館內有一系列雪肌精最新推出的MYV Actirise活米發酵產品可以任試，完全無壓力地、慢慢地一次過試足整個系列的產品。順帶一提，這個新系列是專門為二十多至三十多歲的輕熟女肌膚而設，以和漢植物例如是薏仁、金盞花和金櫻子等成份製成，主打美白、保濕和透亮效果，更重要的是系列亦會特別針對「抗初老」功效，完全是中正筆者的下懷啊！

館內還會免費派發雪肌精MYV Actirise活米發酵系列試用裝，讓你帶回家真正把產品試上面；而只要下載Lee Graden App再成為會員亦可以免費領取一共兩枝的14ml小瓶裝的化妝水及乳液。所以只要一踏進會場，就經已可以拿得不少試用裝了！

此外，館內還會免費送出「乾花玻璃試管」紀念品，場內會有專人替你印上自己的名字縮寫，成為個人化的紀念品。

除了可以感受發酵護膚品，場館還有發酵力量特飲區，提供由本地品牌Taboocha 大杯茶炮製的杞子薑綠茶菌、茉莉綠茶菌以及熱情果黃薑綠茶菌，一共三款的發酵特飲。據說特飲含有豐富益生菌，可以幫助消化及提升免疫力。筆者還是頭一次喝發酵飲品，所選的茉莉綠茶口味入口清甜，加上令人精神為之一振的汽泡口感，感覺十分清新refresh！

提提大家，這個體驗館將開設到今個星期日為止，快趕緊約閨密一起去打卡和拎免費紀念品和sample吧！

SEKKISEI MYV ACTIRISE FESTIVAL期間限定體驗館

日期：2019年3月 7 - 17 日

地點：希慎廣場地下(啟超道)入口

時間: 10:00 AM – 10:00 PM (星期一至四、日)

10:00 AM – 11:00 PM (星期五、六)

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【My Choice】 平價口碑之選 韓國泰國銷量王面膜真係好用？

【閨蜜結婚】日本女生自製婚紗送祝福 網友：女生之間的真愛！

【閨蜜】女生必備手機APP 拍出好看閨蜜照的強大Pose秘笈！