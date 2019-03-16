【倪晨曦】30+如何駕馭粉色時尚？懂分「輕重」少女心也藏女人味

粉色衣物讓人又愛又恨，雖然顏色喚起少女心，但穿起來時卻有種裝年輕的「羞愧心」，令人默默放下衣服。 春日來臨，加上櫻花盛開的月份，粉色造型的念頭，再次萌生，倪晨曦近日便帶頭進到這粉色熱潮，並透過穿淡粉色系衣物，展現30+歲的優雅和魅力。

寬鬆的粉色上衣配搭鉛筆褲，是萬無一失的做法，亦顯出春日潮流的氣息。(@misselvani)

寬鬆粉色上衣，著重平衡感覺的「輕重」

粉色不只是少女的專利，現年31歲的倪晨曦，不僅呈現出少女的活力，還抹去了稚氣，轉化成舒適安逸的溫婉氣質。

30歲的魅力，便是停留於少女和熟女之間，既有讓人安心的成熟和能力，間中卻會帶點冒失和好動，予人捉摸不定的新鮮感。穿衣亦然，要穿搭得宜，便得像倪晨曦般，懂分「輕重」，當以粉紅色寬鬆上衣，營造厚重的慵懶感時，便會穿輕便的鉛筆褲，強調腿部線條，營造輕盈的感覺，平衡整體觀感，給人剛剛好的舒適感。

延伸閱讀：

【凱特詛咒？】L.K. Bennett面臨財務危機 愛用品牌都無一幸免？

【Marvel隊長】陳靜棄律師轉投演戲 事業女生穿搭法則：剛柔並重

【奧斯卡2019】Lady Gaga向柯德莉夏萍致敬 黃鑽值2億成歷年最

春天穿搭重點在於如何調出一個舒適的整體色感，若然喜歡文靜一點，便可加入更加白色元素，若然喜歡活力一點，可以以七比三的比例進行配搭。(@misselvani)

融合白色元素，著重平衡色彩的「輕重」

白色象徵純潔，混到任何顏色，都多分柔和的感覺，看來非常治癒。若不習慣較鮮艷的粉色感，認為不適合自己的年紀，不妨配搭白色衣物，效果就像濾鏡般，淡化原來色彩的強烈感。

倪晨曦近日出席活動，粉色的衣物總不會缺少白色的元素，皮膚顯白之餘，亦不見違和感，反看來更加年輕。

倪晨曦近日換上春日時尚，當中的穿搭令人想到，原來少女和女人味可以並存：

+ 13 + 12 + 11

延伸閱讀：

【Karl Lagerfeld逝世】老佛爺束馬尾為保養？浴室雪櫃專放護膚品

【情人節】情侶穿同款上衣如何不俗氣？不同風格也能打造合襯