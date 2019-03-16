唔關水逆事！春天分手秋天會習慣　春季最多人分手：星期一最重災

身邊深信星座的朋友，由3月初起不斷傳來「水星逆行」的消息，直至3月28日才完結的「水逆」，彷彿成了一切諸事不順的解釋，包括分手。 撇開星相命理，筆者只知道最近有個「春睏模式」，是不論睡了多久，還是一樣疲累。但原來，天氣不止影響人的精神狀態，大地回暖竟同樣令人更易分手。

（《500 Days of Summer 》劇照）

冬天更易找到男女朋友？夏天更易分手？

在英國，當地人把冬季亦稱為「cuffing season」，即天氣寒冷，大家互相取暖，於是更易成為男女朋友；至於春夏，就是「uncuffing season」，因為天氣回暖，陽光明媚，大家都想出外玩樂，身心也是。

根據心理學家及社工Danielle Forshee的解釋，她認為這是一切都是因為陽光－在冬季陽光減少，夏季則猛烈，在接受外媒訪問時她說：「當陽光減少的時候，身體會製造更多退黑素，專門對陽光有反應，也會令人疲累，同時令令我們感覺快樂和良好的血清素減少。」

但當陽光充沛的時候，大腦減少製造退黑素，更多血清素，令人感覺快樂。因此，便會更覺得自己不再需有一個人陪在身則，令自己感到安全與快樂。

*不同季節出生原也會對性格有一定影響！來自匈牙利塞麥爾維斯大學的研究人員表示，季節影響多巴胺及血清素的分泌，而它們正是控制情緒的要素之一，因而影響性格。以下結論你又是否認同？(點圖即看)===>

（《人肉搜尋》劇照）

「面書解密」－春天與情人節後是分手高峰期？

而這位心理學家的觀察與解釋，也有一定數據支持的。根據CNN的報導，擅長把數據以影像呈現的英國記者David McCandless在TED的會議中展示一幅圖像。他與同事們在Facebook上搜索1000則有「分手」關鍵字的動態更新。他們發現，「分手高峰期」有二，一是情人節後；另一則是初春時份。

另外，他們也發現一星期中，就數星期一最多人「分手」，而夏天與秋天則是最「安全」的季節。另一個「分手熱門時間」則是4月1日，而最多人「脫單」的時間則是聖誕前的兩星期。

你仍在感情路口猶豫嗎？或先不要被天氣影響，深思兩人的關係是否值得你珍惜，再決定吧！

Sources：CNN, The Independent