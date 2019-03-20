【顯瘦穿搭】微胖女生必睇！百摺裙選購攻略：裙頭、質地點揀？

百摺裙這兩年晉位成為衣櫃裏一定要有的萬年不敗裙，不管短版網球裙或飄逸中長裙都大受歡迎，但短百摺是瘦腿少女的專利，立志成為時尚ICON就靠中長款吧！想不顯屁股、不顯腿短，掌握好百摺寬度和材質，顯瘦度就能大提升，走在路上回頭率暴增！快一起重點整理該怎麼挑選屬於自己的激瘦百摺裙！

1）細百摺

細摺比較不會拉寬視覺比例，無論顏色深淺都看起來很瘦，也能夠讓氣質感飆升，所檢視覺寬度。

百摺寬度影響視覺上的肥瘦，「A」字剪裁為身材添立體美（按圖放大）▼▼

２）裙頭選擇很重要

圓身人穿沒有鬆緊的裙頭看起來會很像綁肉粽一樣，千萬不能這麼做！先知道自己是圓身還是扁身人，再挑選適合的裙頭來量身打造適合你的百摺顯瘦裙。

選擇適合自己身型的裙頭，更能發揮百摺裙的顯瘦效果！（按圖放大）▼▼

3）材質PICK

想要穿得瘦又不失優雅，緞面、雪紡和絨布材質是絕對不能少的百摺款！而且百摺一定要挺一點，才可以避免曲線被看光光。另外雪紡材質因為質料太薄，厚雪紡其實超遮肉，梨型女孩可以選擇深色系，讓下半身有「看起來很瘦」的感覺。

3款材質的百摺裙交換搭配，修飾身材又提高時尚感！（按圖放大）▼▼

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結語： 很多女孩久坐辦公室又不常運動，身材不自覺的就變成水梨身，腿型和屁股穿褲子時就會明顯凸出，就算體重不胖，看起來就是不那麼勻稱，但短時間內無法改善身型就只好靠強大的穿搭術來拯救，利用百摺裙幫下半身修容，絕對讓你視覺激瘦10KG！

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【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供，原文：「百摺裙」挑選重點趕快筆記，這個春天就靠它，讓你視覺激瘦 10 KG！】