【防曬】了解美白天敵　台灣、日本防曬實測　確定用對防曬了嗎？

無論晴天陰天，女生即使素顏也堅持使用防曬產品。難得於秋冬季保持了白皙膚色，不能讓夏天的陽光破壞長久而來的努力。膚色變黑不是紫外線的可怕之處，更困擾的是肌膚老化與黑色素積聚而成的斑點。

(《雪肌精》廣告截圖)

筆者雖然不容易曬黑，皮膚卻容易吸收紫外線產生雀斑，故此一直選用SPF50 PA++++的防曬產品。然而同一樣的防曬系數未必會擁有同樣的防曬效果，沒有變黑但雀斑也沒有停止增長。長久而來轉換過不下十多款防曬用品，如果你也有著同樣的雀斑困擾，可能是忽略了以下的問題。

防曬系數愈高愈好？

（IG_satomisquad）

塗防曬並非單純防止黑色素積聚。紫外線UVA會造成皮膚曬黑老化，UVB則會使皮膚曬紅、曬傷。市面上的防曬產品上的SPF是針對UVB，延遲皮膚被紫外線曬傷的時間，SPF50 的產品就是可以讓皮膚被曬紅的時間延長50倍。而PA值則是針對UVA的傷害，+號越多，防止曬黑、曬老的能力就越強。

物理性防曬比化學性防曬好？

防曬產品分為物理性防曬和化學性防曬。物理性防曬是以防曬顆粒透過反射紫外線來避免皮膚接受紫外線的傷害；化學性防曬則是透過吸收紫外線的能量，再轉化為熱能釋放出來，藉此降低皮膚傷害。

(《雪肌精》廣告截圖)

故此，物理性防曬產品大多較厚重而且容易泛白，不易引起皮膚的過敏反應，敏感性皮膚會傾向選擇物理性防曬。而化學性防曬則較清爽，對UVA的防禦力較佳。若化學成分不穩定有機會出現刺激、皮膚敏感等情況。針對以上的皮膚問題，市面上大多防曬產品都是混合了兩種防曬方式，達至防曬與低敏感度的平衡。

具修護成份 日本雜誌實測 防曬同時護膚

根據日本雜誌《LDK》抽樣44款防曬實測結果，兩款筆者常用的防曬也榜上有名。奪得冠軍的是「DHC金靚白水亮防曬乳」，結合全方位的保養分子，含Q10等美白與抗老成分，質地清爽適合夏天使用。

另外第五位的「雪肌精極效輕透防曬乳」也含有漢方美白成分，於底妝前使用具有持妝效果。不過與雪肌精的其他產品一樣，防曬乳帶有淡淡的酒精感覺，皮膚敏感的女生要多加留意。防曬乳質地不覺厚重，感覺像塗上了帶油的乳液，五分鐘後油膩感會慢慢消散。

「DHC金靚白水亮防曬乳」與「雪肌精極效輕透防曬乳」（DHC；雪肌精官網圖片）

經台灣皮膚科醫學會認證 星級防曬產品

早前，筆者在看過台灣的大學醫美中心防曬實測後，立刻試用了其中兩款最有力的防曬產品，分別為「La Roche Posay極效防曬乳」與「Avene高效清爽防曬乳」。果然，兩款防曬都沒有令人失望，皮膚沒有敏感也沒有變黑與增加雀班。兩款防曬產品質地厚重，有輕微的柔肌效果，於乾燥的冬天使用可以令底妝呈現潤澤的效果。

但要是在炎夏使用，當汗水與防曬產品糾纏於一起時，無論有多怕曬黑的女生也會想立刻去卸妝洗臉。中性肌膚推薦「Avene高效清爽防曬乳」，質感會比「La Roche Posay極效防曬乳」清爽。

「La Roche Posay極效防曬乳」與「Avene高效清爽防曬乳」（La Roche Posay；Avene官網圖片）

防曬要補塗嗎？到底塗多少才算足夠呢？按圖了解關於防曬的迷思：

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