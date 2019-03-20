自從2013年，陳法拉離開無綫，到美國修讀戲劇表演碩士課程後，也難於在鏡頭前看到她的出現，令人記掛的是她的演出，還有那張如2005年剛出道一樣的面孔。

歲月似乎並沒有在陳法拉身上留下痕跡。(falachenfala@Instagram)

現年37歲的陳法拉，2005年參選國際華裔小姐，不敵李亞男得亞軍，繼而簽約無綫電視，成為藝人，拍攝的劇集眾多，亦成為多部劇集的女主角，其演出更讓觀眾留下深刻印象，不過正當事業順利之際，卻毅然選擇出走，放棄香港的事業，到美國進修演技。

當外界期待陳法拉會於畢業後回歸香港發展，她卻與美國經理人公司United Talent Agency（UTA）簽約，成為旗下藝人，亦是2018年奪得奧斯卡影后的Frances McDormand的同門，而最近亦確認即將與影后Nicole Kidman合作，參與拍攝HBO迷你劇《The Undoing》，重新發展闊別已久的演藝事業。

雖然還未正式看到陳法拉再次出現於鏡頭前，但她也不時會於社交平台分享她的近照，從照片中看到她不時會以素顏、淡妝示人，狀態甚佳，似乎從未因不需上鏡而有所鬆懈，到底她有甚麼保養心得？

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自2005年出道以來，陳法拉參與過不少劇集演出，但多年來的外貌似乎也沒有太大的改變：

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盡量「減妝」：塑造更自然的一面

陳法拉盡量以淡妝上陣，假日時也不會化妝，讓皮膚得到休息。(falachenfala@Instagram)

陳法拉曾於不同的媒體訪問中說過，非常後悔我沒有及早關注護膚，坦承是在演藝工作之後，才開始關注護膚。陳法拉特別注重膚質問題，深信必須把根基打得好，平日除了注重保濕步驟，早晚塗抹護膚品，更重要的是工作回到家後，必定會徹底卸妝潔臉，以維持好膚質。

不過，即使做足護膚保養，陳法拉亦盡量「減妝」，放假時多以素顏示人；而需要工作時則會以淡妝上陣，有時候只會於皮膚上局部塗上粉底及打上光影，減少皮膚負擔。

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「三多」政策：打好皮膚與身體的基礎

陳法拉實行「三多」政策，幫助皮膚打好基礎。(falachenfala@Instagram)

為了更加鞏固皮膚基礎，陳法拉亦會嚴格奉行「三多」政策：多喝水、多吃水果、多睡覺。倘若有空餘時間的話，比起到處購物，陳法拉更著重的是休息時間，盡量多睡覺休息，做好養生的第一步。

然而，在她的社交平台也不時會發佈出多款水果的照片，只因在她的「三多」政策中亦包括多吃水果以補充維他命及水份；同時，她又會曾於訪問提及過自己每日都會飲用橙汁或檸檬水，幫肌膚補充維他命，令皮膚變得更有彈性；間中又會飲用一些滋潤湯水，以達到養顏活膚的目的。

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每星期3-4次帶氧運動：助排毒

陳法拉於一星期內會做3-4次帶氧運動。(falachenfala@Instagram)

運動是保養得宜的不二法門之一，而陳法拉亦深明這個道理，即使工作與學業繁忙，她都會一星期內抽出時間做3-4次跑步、游水等帶氧運動，亦會定期健身、做瑜伽和舞蹈訓練，希望從伸展動作中紓緩緊繃的肌肉，同時從運動排汗過程中又能幫助排走毒素，加速新陳代謝，不知不覺間能夠保持良好體態與膚質。

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