要數大台的經典劇集，《尋秦記》必定榜上有名。《尋秦記》可說是穿越劇集的鼻袓，播出十八年後宣佈翻拍成電影。由古天樂電影公司帶領一眾主角，包括林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、雪兒出席發佈會，令人期待電影的還原度。

雪兒飾演的趙國公主與郭羡妮飾演的琴清（《尋秦記》劇照）

令人驚喜的是發佈會上四位女演員的樣貌與十八年前無太大變化，除了一直活躍於幕前的宣萱與滕麗名外，少有露面的郭羨妮與雪兒更是保養得宜，凍齡有術，看不出歲月的痕跡。原來二人的保養方法相差甚微，從基本的生活習慣開始，跟著女神們保持青春年輕吧！

另類運動鍛煉身體 按摩改善面部浮腫

雪兒熱愛運動，興趣多樣化。（IG_michelle_saram）

現年44歲的中印混血兒雪兒，下嫁新加坡酒店集團的主理人後，淡出娛樂圈多年。直至2017年客串《殺破狼·貪狼》古天樂妻子一角重現大銀幕，然而看起來與《尋秦記》中的趙國公主並無分別。

勤做運動是擁有健康生活的不二法則，而雪兒則愛玩 Gyrotonic。這是一種結合瑜伽、太極、舞蹈、體操，透過多種不同動作強化脊骨與身體不同部位的運動，相比單一的運動更能全面鍛煉身體。

同是44歲的郭羨妮下嫁內地動作導演並誕下女兒，很難想像現在身形纖細的郭羨妮懷孕時一度重至148磅，因此她於產後更加勤奮地做運動，特別針對身體容易積聚脂肪的位置加以鍛鍊與按摩。

在照顧家庭的空閒時間中，郭羨妮喜歡在日常護理後做一些簡易小顏按摩，從耳垂後方往下輕輕按壓至肩上，刺激淋巴、改善臉部浮腫，令面形輪廓更緊致。

郭羡妮於產後開始勤做運動（IG_sonijakk）

健康飲食有助排毒 增強皮膚的抵抗力

蔬果含有豐富的膳食纖維（IG_michelle_saram）

雪兒從中學開始已經茹素，是位素食者。她經常現身支持綠色有機的活動，主張多吃有機的綠色食物，減少吃肉類，實踐健康生活。素食中含有大量的維生素E，能使女生皮膚更加細嫩。同時，植物性食物中的礦物質、纖維質又能把血液中的有害物質清除，為皮膚排毒，增強皮膚的抵抗力。

郭羨妮飲食習慣隨和，除了基本的均衡飲食外，沒有特定的飲食習慣。她特別注重補充水份，起床的第一件事便是喝下一大杯水。晨起喝水可以補充身體經一夜代謝失去的水份，達至促進血液循環、排毒的效果。

勤飲水，擁有健康的生活令郭羡妮無懼素顏（IG_sonijakk）

勤敷面膜 穿搭得宜

素顏加上隨性打扮，呈現出鄰家女孩感覺。（IG_michelle_saram）

雪兒經常於Instagram她愛用的護膚品，除了對Kiehl's情有獨鍾，也有「Best kept secret」是皮膚科醫生研發的美國品牌Dermacept。雪兒皮膚緊緻有光澤，飽滿的蘋果肌令她看起來更年輕。她經常以淡妝示人，甜美溫暖的笑容加上，衣著隨性簡約，給予人一種脫俗的空靈感覺。

產後保養得宜，完全沒半點贅肉。(VCG)

郭羨妮享受照顧家庭，雖然忙碌卻不忘抽空護膚。她的護膚心得是一邊敷面膜，一邊指導女兒功課，已為人母也不會疏於保養。愛敷面膜的她會針對當日的皮膚狀況，而選用不同功效的面膜產品。婚後生活美滿也是令人容光煥發的原因之一，郭羨妮婚後的生活重心轉移至家庭，經常於Instagram貼出幸福的全家福，女兒更長得像她一樣美。

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