【套裝穿搭】著Suit太正經隆重？三種日常配搭　型格清涼顛覆老套

小時候啊，媽媽都會說，衣服不要穿整套才不會顯老、太正式，時尚風水輪流轉，各大品牌不論春夏秋冬都會有各式各樣的套裝，合身、oversize、寬鬆輪廓樣樣來，想走性感、專業、優雅、甜美、休閒，甚至只要選對版型和配件，要穿套裝參加晚宴不成問題。 媽媽想像中「老成的套裝」是這樣的：

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說到配件，在穿搭上可是不容小覷，妳不會想穿上套裝展現不了時尚感，還被誤會是保險專員或面試者吧……不管什麼剪裁的套裝，只有一個中心主旨，就是「氣勢」！

一、 襯短褲夠清涼

夏天超熱，不穿長褲合情合理，穿短褲讓雙腿透透氣，不論是有大片圖騰或是清爽素色的套裝，都很適合穿出來在炙熱夏天趴趴走。上面 3 種造型都因為配件加分，左邊的紫紅色圖騰套裝因為是緞面，容易顯得正式，但因為有黑色中統靴散發俏皮男孩風；中間麻料本來就比較休閒，但配上豹紋手拿包，街頭風瞬間帶有小奢華感。

▼▼在超熱的夏天，不穿長褲合情合理，按下圖看更多短褲配套裝的穿搭：

+ 7 + 6 + 5

二、 oversize顯個性

時裝單品除了鞋子幾乎什麼都可以是 oversize 款， 如果擔心一般合身剪裁太正經，那就穿大兩號的 oversize 剪裁，很有自己的個性和態度，一種不走常軌的「你拿我何奈？」的厭世感。要搭什麼鞋款都行，但編輯最欣賞的是中間這位穿粉紅套裝的大姊，她穿拖鞋，是的，超酷！會不搭嗎？不會呀！

▼▼穿大兩號的 oversize 剪裁套裝能夠突顯你的個性和態度，按下圖看更多示範：

+ 6 + 5 + 4

三、 西裝外套下的風光

套裝真的非常多變，別看套裝看起來正經，其實性感起來可是辣得不得了，適當地微露肌膚，看起來就會少點正經感，像是內搭短版上衣露出苦練多時的腹部，或是乾脆不要內搭，直接穿上西裝外套，露出骨感的胸骨，如果對上圍很有自信，胸前美麗弧線絕對是妳在派對征服眾人目光的利器。

▼▼穿起套裝時適當地微露肌膚能夠令你征服眾人目光，按下圖看更多的示範：

+ 4 + 3 + 2

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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