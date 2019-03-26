【白布鞋】來自韓國有溫度的小白鞋　不怕「撞款」的手縫可愛刺繡

白鞋，簡單卻永遠不過時。每個女生的鞋櫃裏總要有一對白鞋，當你配搭好整套衣服，苦苦思量也想不到穿那雙鞋子，白鞋仿佛就是你的最後防線，不論甚麼穿搭配上一對白鞋，總是不會有違和感。

不過，一對簡單的白鞋有時難免顯得單調，又或者説，它欠缺了一點自己的個性。Stilat意思是時尚，韓國小眾手作品牌Stilat既保留了白鞋的簡約百搭，卻又可以為它添上點個人特色。當人人都穿著一式一樣的白鞋時，Stilat鞋上的可愛刺繡顯得更加亮眼。

白鞋是永不過時的單品。（IG@stilat_official）

接單後才親手縫製

將貨品大量生產以獲利，是不少品牌的營銷手法。而Stilat並不追求大量利潤，也不以限量生產為噱頭。當客人下單時，他們才會一針一線地縫製，每一個手縫的刺繡，都可能有點不一樣，給客人一種「為你而設」的感覺。而設計師滿滿的心意，也包含在鞋子中，所以不少人都稱它為「有溫度的白鞋」。Instagram上不時分享新設計的刺繡，不斷為小白鞋加入新的元素，不論任何風格的女生都可以找到自己鍾情的鞋子。

他們堅持一針一線地繡上圖案。（IG@stilat_official）

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霸佔了韓國女生的鞋櫃

Stilat鞋上的刺繡大多取材自生活上的所見所聞，有些是來自大自然，如花草樹木、仙人掌、月亮，有些是動物圖案，如鯨魚、長頸鹿，有些是生活中常見的小物，如鞋子、帽子等，每個刺繡都是剛剛好的大小，不會減掉白鞋本身的素雅風味，反而為它添上一點活力。雖然是小眾品牌，但仍然深受韓國女生歡迎。不管是氣質型的文青女生、甜美的可愛女生，甚至是型格女生，都忍不住要入手一對Stilat的鞋子。

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可惜的是，香港現時還沒有Stilat的門市或網店，而他們暫不接受海外訂購，想要入手一對的女生，可以留待下次的韓國之旅或利用代購服務。