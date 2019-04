肌膚光滑或是敏感先兆？小心三大護膚成分　推本地天然小品牌

天氣一轉,敏感肌女生的苦惱又開始了。即使轉用了低敏護膚品,肌膚依然敏感泛紅,就連坊間標榜天然成分的護膚品也非人人適合。要提高肌膚免疫力,便要先了解令肌膚敏感的成分,學習天然護膚方法。

當我們在提倡「We Are What We Eat」,實行有機健康飲食時,也不能忽略每天塗上面的護膚品。相信每位女生都經歷過肌膚出現突發狀況的時候:通宵後冒出惱人的暗瘡、轉季時肌膚變得脆弱敏感、不知因由出現的小暗粒。當肌膚出現狀況時,第一時間總想到要轉用更天然的護膚品。

皮膚出現狀況,可能與護膚品中的過敏成份有直接關係。(《閨蜜》劇照)

護膚品用後肌膚光滑如剝殼雞蛋 可能是敏感先兆

天生敏感肌的關係,購買新護膚品時會特別留意成分,「中伏」過後發現過敏根源離不開以下這些。

矽

市面上的面霜或防曬等產品都含有矽,可在肌膚表面形成一層保護層,用後觸感柔滑清爽,如剝殼雞蛋般光滑。皮膚科專科醫生指出若不慎吸入肺部,有機會影響人體內的荷爾蒙,干擾內分泌。另外,矽不會被皮膚吸收,長時間停留在皮膚表面,令毛孔堵塞的形成暗瘡與黑頭粉刺。

護膚品中的矽、礦物油、酒精容易令皮膚過敏(VCG)

礦物油

礦物油也是常見的護膚品添加劑,常用於潤唇膏、唇膏、卸妝產品中,目的是在皮膚表面形成鎖水薄膜,產生滋潤的感覺。礦物油是石油副產品,容易堵塞毛孔,造成粉刺。筆者曾經試用一款很有名氣的卸妝油,幾天後爆發了許多暗粒,不痛不癢像小肉芽,嚇得馬上停用所有護膚品。往後選購護膚品也會挑使用天然植物油的品牌,以減輕皮膚負擔。也嘗試過以椰子油取代卸妝油,清潔效果同樣出色。

天然護膚品有助減輕肌膚負擔(VCG)

酒精

酒精也是要留意的過敏根源之一。酒精多用於爽膚水,有很好的殺菌作用,所以含有酒精的護膚品可以改善痘痘肌。然而酒精揮發時會暫時帶走肌膚的水分,使原本乾燥的肌膚更繃緊,敏感肌膚因缺水變得紅腫痕癢,應盡量避免含酒精成分的護膚品。

以植物油取代礦物油卸妝,對生態與皮膚也有好處(KANO)

針對香港天氣 本地護膚品牌效果驚喜

千方百計抗敏後,發現回歸基本才是最好的護膚方式。一些本地環保天然護膚品牌,偶有驚喜,標榜天然新鮮手製的KANO便是其一,取自大自然有機植物原料製作無添加護膚品,而且嚴格挑選原料產地,成分清晰。產品不經動物測試、不含致敏成分、香料、酒精,敏感肌也可以放心使用。KANO除了採用常見的天然材料如金縷梅、橙花、洋甘菊等,還加入了有機仙人掌精華、藍銅胜肽、葡萄籽等等。

不只做到日常基本保濕,還可達至緊緻、抗氧化與收復等效果。護膚品選擇眾多,效果令人驚艷。想親試護膚品,於4月19日KANO在灣仔修頓足球場的「01社區健康型活墟」設攤,體驗特地為香港女生而設的天然護膚品。

品牌熱賣之選:

+ 2

立刻参加:《社區健康型活墟》豐富節目包括手作攤檔、創意手藝工作坊,同場加映明星、busker及體育表演、仲可親身參與新興運動及體能挑戰。