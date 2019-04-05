秦嵐｜五阿哥與知畫再「同框」　15年後優雅氣質昇華靠3大髮型

內地女星秦嵐早前憑《延禧攻略》，飾演富察皇后角色得到關注，清秀的氣質換來不少網民驚嘆，均指其仙氣逼人。於演藝圈人緣甚廣的她，本周一便為好友古巨基創作的服裝品牌走天橋，兩人最後更牽手出場致謝，引起全場哄動。

秦嵐於本周一為好友古巨基所創作的服裝品牌走天橋。(VCG)

秦嵐和古巨基於2003拍攝《環珠格格3》時結緣，飾演一對「神女有心襄王無夢」的夫妻，這次知畫終可牽著五阿哥的手謝場，總算如願以償。除好友再次同框，秦嵐所穿的衣服，利用不同布料和層次，打造出氣質和魅力的性感風格，搭以滿滿的氣場，讓在場觀眾都目不轉睛。

秦嵐與古巨基於《還珠格格3：天上人間》飾演「五阿哥永琪」和「知畫」。（網上圖片）

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秦嵐和古巨基齊登時裝天橋，整個互動滿滿都是愛，讓人憶起兩人在《環珍格格3》裡，所飾演的知畫和五阿哥：

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秦嵐的優雅氣質，可謂數一數二，雖是與生俱來，但正如寶石需雕琢，她也會靠打扮，襯托最美的自己。有云髮型決定容貌，秦嵐每次出席活動，都會在髮型方面花心思，並梳出不同的造型，予人不同層次的氣質感覺。

秦嵐於自己的社交媒體分享的相片中，經常出現公主頭髮型。(秦嵐微博)

氣質髮型一：公主頭

比起披頭散髮，束起頭髮並露出下巴輪廓，較帶有女生的感覺，秦嵐便喜歡弄「公主頭」，將頭髮上半部分向後束起，其餘的則全部散落，感覺優雅得來，亦帶減齡效果。這髮型的重點，是不宜梳得太緊，營造一點蓬鬆感，並於髮線兩側和髮鬢，留下少量髮絲，以遮住包包面。

+ 4 + 3 + 2

低馬尾是既簡單又顯優美的髮型。(秦嵐微博)

氣質髮型二：低馬尾

除公主頭外，秦嵐亦喜歡低馬尾的造型，不僅看來溫馴和沉穩，予人舒適感覺，也有修飾臉型的功效。這髮型近期非常流行，在早前的秋冬時裝週亦常見，不少女星趙薇、宋慧喬和允兒等，都是這髮型的愛好者，而且做法簡單，只需往後梳起便可，因此若趕上班和出門，不妨嘗試這個選擇。

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由於長直髮略顯沉悶，故秦嵐便在分界方面著手。(秦嵐微博)

氣質髮型三：略花心思的分界

事業型女生也可有嫵媚感覺，不少男生較喜歡柔順長髮的女生，故若自問頭髮不算乾旱，長直髮或是個不錯選擇。秦嵐出席活動時，一般會把髮型前方定為六四分界，然後於頭頂弄出像箭嘴般的分界，使整體看來不會一成不變，更顯活力感覺，而且將斜型的分界線，亦增加一方的髮量，令面型看來較尖。

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