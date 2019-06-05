【日本藥妝2019】櫻花妹子白滑肌的秘密？16款人氣洗面產品大曬冷

做好面部清潔，贏在起跑點！日本哪些洗面乳美妝品牌最好用又對錢包友好價格合理？ 答案都在這裡！本篇跟大家分享日本必買洗面乳大比較，看完你就是洗面乳專家！趕緊買回家試試，用它們來洗臉你也可以擁有光滑透亮的美麗素顏肌膚。

很羨慕日本女生潔白嬌嫩的肌膚？根據科學研究結果，其實只要有健康的肌膚，就能給人留下更好的整體印象並且顏值也會有所加分喔！（VCG）

很羨慕日本女生潔白嬌嫩的肌膚？根據科學研究結果，其實只要有健康的肌膚，就能給人留下更好的整體印象並且顏值也會有所加分！打造健康肌膚該從最基本的洗臉開始，所以當然不能缺少一支優質的洗面乳！

重要的事情就要慎重選擇，要考慮到自己的皮膚性質和以肌膚的需求來做決定，COMPATHY都替大家做好功課了！本篇在做過全面了解後，揀選出日本最熱賣，好評價，cosme大賞大推的洗面乳，人氣排行榜將在這裏大公開！ 快來看看日本女生都在用什麼神秘武器吧！

1. NIVEA CREAM CARE 濃密保濕洗面乳

繼NIVEA優質藍罐乳霜研發誕生「NIVEA Cream Care 濃密保濕洗面乳」，系列包括有「濕潤」、「超濕潤」、「保濕透亮」、「清新涼爽」4款，可以試試看哪個最適合自己！清淡花香氣味，奶油一樣潤滑濃厚綿綿的泡沫緊貼臉部肌膚徹底地溫和洗淨，同時為肌膚打入水分加強保濕，令洗乾淨後的肌膚感覺清爽滋潤。

商品名（日語）：ニベアクリームケア 洗顔料 參考價格：462日幣（不含稅）

2. 第一三共 TRANSINO透亮保濕洗面乳

日本製藥公司的藥用品牌護膚系列產品， 高保濕含有對抗乾燥皮膚藥用成分，溫和低刺激敏感肌也適用，能瞬間打起綿密泡沫除去肌膚多餘角質層和毛孔深處黑頭粉刺，提升肌膚透明感。女生們！皮膚有做好保養上妝才能有更完美乾淨自然的底妝！

商品名（日語）：トラシーノ薬用クリアウォッシュ

參考價格：1，800日幣 （不含稅）

3. 資生堂洗顔専科超微米潔顏乳

資生堂旗下護膚品牌洗顏專科的「資生堂洗顏専科超微米潔顏乳」，細緻高密度的泡沫可以夠到肌膚深層吸取頑固角質與污垢，天然蠶絲蛋白精華服貼於肌膚形成保護膜發揮保濕效果鎖住肌膚水分，讓洗淨後素肌感覺光滑濕潤透亮。

商品名（日語）：資生堂専科パーフェクトホイップ 參考價格：480日幣 （不含稅）

▼▼按圖放大，繼續看另外六款日本大熱的人氣洗面產品▼▼

+ 16 + 15 + 14

▼▼覺得以上產品都太普通，或者都已經試過？看看這七款討論度相對沒那麼高，但口碑也很好的洗面產品吧！▼▼

+ 20 + 19 + 18

以上商品均於日本全國藥妝店有售，要去日本的各位可以多多留意啦！

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本必買洗面乳】洗面乳推薦精選總集！用它們好好呵護保養肌膚！】