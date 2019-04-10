4月10日為日本明仁天皇與皇后美智子的60周年鑽石婚的日子，攜手走過60年，他們倆的愛情仍能保持一定的熱度，不但在公眾活動上形影不離，私下的他們亦同樣，每天都會在晨曦下一同散步，迎接新的一天。

日本《朝日新聞》拍到明仁天皇美智子於鑽石婚前甜蜜賞花。(《朝日新聞》截圖)

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平日只會在皇居內散步的明仁天皇和皇后美智子，在日前早上則被日本媒體拍到在皇居外圍散步，短約5分鐘的時刻已吸引正在跑步的人士與其他途人的目光，明仁天皇和美智子仍沿途保持笑容，一邊揮手打招呼，一邊欣賞盛開的櫻花，非常親民。天皇即將退位，但不變的還是他們對對方的愛，以及親和力的一面。

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就如賞花當日，二人衣著皆十分低調樸素，明仁天皇穿上深藍色外套，而美智子則慣常穿上整套的西裝造型。美智子作為皇后，穿衣風格雖然偏向正式，大方得體之餘卻有一種說不出的體貼、親民感覺，完全沒有套裝裙冷冰冰的權威模樣，而且更巧妙利用穿搭技巧修飾身形，一起來看看這位日本女性的國民穿搭榜樣。

改善A字膊

美智子具有嚴重的A字膊。（網上圖片）

美智子出身自商人世家，自細在基督教風的學校接受正規教育，受西方文化影響下，故打扮也較多變，A-Line裙、背心傘裙她都會穿著，雖然是前衛，但無疑未能修飾她的明顯A字膊。

然而嫁入皇室後的美智子則傾向在造型外加上一件西裝外套，及後也會盡量選擇具肩墊設計或挺身材質的服裝，以在視覺上改善A字膊身形問題。

另外，也會選擇強調肩線的圓領款式，以及帶復古味的方領、斗篷款式，不但遮掉A字膊，更能露出頸部肌膚與肩胛骨線條，使視覺效果更纖瘦，同時剛好露出頸上的珍珠頸鏈，亦見大方得體的打扮。與美智子一樣擁有A字膊問題的女生，不妨也學會選擇以方領等服裝款式，修飾身形，勾勒出更纖細身體線條。

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短身外套更俐落

美智子愛穿短身外套。(Vcg.com)

不難發現，美智子平日都是穿上短身外套，甚少會在她身上看到長身外套，大概除了出席活動時行動更方便，感覺乾淨俐落外，大概還有因為能顯高、顯瘦。想要達到相同效果的女生不妨向美智子借鏡一下她的穿搭方法。

美智子大多時候都會選擇米色、淺灰色的外套款式，不但可讓雙腿比例變得更修長，亦能營造出精神飽滿的感覺，同時她又以同色系或鄰近色系的下身服裝作搭配之用，提升整體的和諧程度。

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厚度波鞋帶來舒適感

美智子會選擇穿上鞋踭帶有厚度的波鞋款式。(Vcg.com)

美智子一般都會看場合而挑選鞋子，用來應付需走來走去與別人交流的公開場合時，美智子都會穿上粗跟高跟鞋，突顯高貴淑女的風範，比起幼跟高跟鞋亦見舒適。

至於平常日子，美智子都會選擇穿上鞋踭帶有厚度的波鞋款式，除了令身形比例更高挑，適當高度的厚底鞋走起路來更能能緩解前掌於走路時的壓力，從而更舒適。而美智子亦以西裝套裝搭配波鞋，增加休閒感，平日穿著風格較正式，如美智子一樣喜愛穿西裝的女生，大可拋棄你的高跟鞋，換上一對波鞋，帶來另一種感覺的同時放鬆一下自己吧！

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