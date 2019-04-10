【Game of thrones】《權力遊戲》角色的髮型　其實都暗藏玄機？

《權力遊戲》（Game of thrones）最終季還有不夠一個星期就會正式上架，不少《got》粉已經磨拳擦掌，做好準備迎接第八季的來臨。

《權力遊戲》劇照

《got》之所以成為神劇，除了因為每個角色都非常立體之外，精彩又緊湊的劇情總在意料之外卻又在情理之內，幕後團隊的功力絕不簡單！而其實《got》除了劇情精彩之餘，每個小節都盡善盡美，就連髮型設計都經過精心構思，簡單而言，即是角色的髮型都在說故事！

你又有沒有想到任何一個有關髮型的場景呢？

在第一季中，Sansa跟隨父親去到King's Landing之後，把頭髮盤成南方（King's Landing在南方）流行的髮型，間接告訴觀眾當時Sansa這個北方女孩，非常希望可以快速融入King's Landing，亦即是7大王國的權力集中地。而當她歷盡一切，在第七季回到家鄉成為城主時，她的髮型便變回北方流行的髮型：較少辮子，亦盤得沒那麼紮實，較為隨性。

其實不止這一幕，權力遊戲的髮型設計師Kevin Alexander在為演員設計髮型時，別出心裁地與劇情掛勾，從細節上說故事。其中，他曾透露讓他與創作團隊討論得最久的，就是龍母Daenerys的頭髮。

在原著中，Daenerys家族的髮色應該是銀色。但他們考慮到銀白會顯老，而他們不想讓Emilia Clarke看起來像老人，尤其是第一季Daenerys的年齡設定僅有10來歲，為了找到最適合Daenerys與Emilia Clarke的髮色，他們花了兩個半月時間討論，最後製作了6、7頂假髮，其間不停調色。

《權力遊戲》劇照

不過Emilia Clarke在演出第一季至今並不是憑一頂假髮走天涯：因為這些假髮對環境非常敏感，例如完成了有火的場景後，假髮就會被煙霧、灰塵燻得變成鼠灰色，就好像Emilia Clarke在地上滾了一圈似的，假髮也就不能再用了。

為此Emilia Clarke擁有許多特製的假髮，有趣的是每頂假髮都有名字。髮型設計師Kevin Alexander就透露其中四頂假髮的名字：「丹妮」、「天后」、「坎達斯」、以及原名「賤貨」（Bitch），但因Emilia Clarke不喜歡而改名的「金髮尤物」（Blondie）。在戴假髮前，造型師都得先為Emilia Clarke戴上光頭頭套，因為純用網帽頭套會露出她的深色髮根，務求使劇中的髮型看來完美無瑕。

+ 8 + 7 + 6

另一場與頭髮有關且讓Kevin Alexander必須施展混身解數的場景，必然要數讓觀眾印象深刻的「Cersei Lannister遊街戲份」。

由第一季到第五季，Cersei以Lannister家族成員與太后的身份掌握大量權力，出身貴族且位高權重的她，衣著打扮故然高貴典雅，頭髮也一直是亮麗柔順的，而且頭髮也一直盤得非常好看，Cersei華麗的髮型就是她權力的象徵。相反，飾演Sansa的演員Sophie Turner就曾抱怨導演要求她五天不要洗頭，藉以營造出角色的困窘。

+ 5 + 4 + 3

而在被判處遊街示眾的場景，Cersei不單被脫光所有衣服，更被剪光一頭秀髮，藉以顯示出她被剝奪所有權力及尊嚴。

為了拍攝這場經典場面，Kevin Alexander與監製、劇作家、導演反覆討論如何呈現這段遊街戲份。當他得知會使用假髮後，便決定把髮型設計得愈狼狽愈好。另外，因為會使用替身，因此每一個造型都要多做一套。最後這場遊街戲份，總共使用了5種假髮，連同替身，總共準備了10頂假髮。

為何要有5種假髮呢？因為他們要由Cersei最原本、最美麗的髮型，依序造出被削髮的種種造型，以至到最後的短髮造型！非常用心！

《權力遊戲》劇照

最終季劇照率先看：

+ 10 + 9 + 8

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