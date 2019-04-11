【手袋實測】Cartier最新珠寶盒形手袋：辨識度高　實用度如何？

對於女生而言，手袋及鞋子從來都是難以抗拒的單品，就算平日不是時裝精，心目中總有幾個心水手袋，希望有天可以將它們帶回家。不過，並不是每個女子都會走入專門店將手袋拿上手，再「驗屍」般檢驗手袋細節。 於是乎我們決定以100%零廣告的方式進行手袋實測，讓一眾不敢走入專門店的女生可以有個真實的用後感作個小參考。 攝影：龔嘉盛

今次我們特意挑選了Cartier的Guirlande de Cartier手袋。

攝影：龔嘉盛

+ 4 + 3 + 2

講起卡地亞（Cartier），或許大家都會馬上聯想到手錶或首飾。但其實Cartier早於1910年代推出手袋款式，其後於1960年代末以及2000年代亦有出產手袋，每次都成為女生必搶款式。

今年，品牌再度推陳出新，以Cartier經典珠寶盒為設計靈感，創作出八邊形的Guirlande de Cartier系列手袋。

攝影：龔嘉盛

把自家品牌的珠寶盒演化成為手袋，意念相當特別，而且亦帶來另一好處：辨識度非常高！相信拿出街，旁人馬上可以認出你拿的是Cartier手袋，可說是一種無聲的奢華吧。

質地方面，手袋以柔軟小牛皮精製，拿上手不算挺身卻柔軟，非常輕身。Cartier的精緻更見於圍繞手袋邊位的金色花邊。乍看起來以為無甚特別？當你仔細地看，就可以看到每一筆都畫得精細，一點兒瑕疵都沒有，可見有多用心。

金色花邊的靈感來自卡地亞珠寶盒於十八世紀時採用的「花環」或「蝴蝶」圖案，順帶一題，亦是本系列之名亦從此而來。

攝影：龔嘉盛

袋內分成兩隔，並以皮革襯裡取代珠寶盒內部的黑色襯裡，而Cartier更在袋內密藏了一塊金色的小鏡子，鏡子正面刻印了品牌名字，以及品牌三大據點：巴黎、倫敦、紐約的地址，非常精緻可愛！

不過，或許因為我們是次借的是迷你款，而筆者又長得比較高大，因此手袋帶在手上看起來有點太迷你……建議長得較為高大的朋友，要入手小型款或中型款。不過據了解，在mini bag熱潮之下，迷你款是非常搶手的尺寸呢！

迷你款Guirlande de Cartier的尺寸為23cm x 21cm x 8.5cm，放不了長銀包，放一個短銀包加一部電話再加少量化妝品倒是還可以。小型款的尺寸則是32.5cm x 30.5cm x 9.5cm，比迷你款更實用，不過由01女生編輯部同事的反應可見，女生都是喜歡提昇造型感又輕巧的mini bag吧。

攝影：龔嘉盛

Guirlande de Cartier系列手袋有四種顏色：紅色、綠色、黑色及駝色可供選擇，袋內配有一條可調校及可移除式皮革肩背帶，可以選擇側揹或斜揹，方便女生空出雙手感受生活的每個時刻。

（圖片來源：ig@cartier）

總結：

Guirlande de Cartier算是本季度最引人注目的袋款之一，而且就如文初所言，辨識度非常高，別人一看就會知道是Cartier出品。不過，建議大家入手前先親身去試試手袋揹在身上的大小，因為迷你款的尺寸確是相當迷你，就算沒膽走進專門店，也要先大量測量袋子大小，始終買得一個襯自己的袋子才是一件快樂事。

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