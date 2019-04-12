日本職場潛規則　不穿高跟鞋上班被指責　日本女生#Kutoo熱潮抵制

#Metoo運動於2017年席捲全球，抵制性侵，不過反應卻一面倒，不少亞洲國家對性侵、性暴力等事視而不見，而日本更以一片寂靜的態度迎對反性騷活動；不過近日，日本就引發了另一場#Kutoo活動，令女生們都紛紛站起來。

（《我的機械人女友》劇照）

日本穿高跟鞋上班是職場潛規則？

#Kutoo活動是源自一對高跟鞋，名字取自日文之中，鞋(kutsu)與苦痛(kutsuu)的發音，連同#metoo運動組合而成。

在日本，不只酒店、航空等服務行業要求女性需穿高跟鞋上班，而是絕大部份企業的潛規則，均「要求」女性需穿高跟鞋上班，不過可恨的是，即使有些公司沒有明文規定，有不少女性都在網絡上訴說在沒有穿高跟鞋上班的日子，主管都會故意給說話她聽，意指她不尊重場合與自己的工作，彷彿不穿高跟鞋就有種違反禮儀之意。

（Twitter截圖）

就女性必須穿高跟鞋上班這項規定，一名同時兼任日本作家、模特兒及其他兼職工作的Yumi Ishikawa則於一月底在Twitter上發表文章，指自己擔任兼職工作時，被要求穿著高跟鞋，一站就站了好幾個小時，以致背部、腿部、腳掌多個位置非常疼痛，當時的她極度羨慕男同事們都能夠穿著皮鞋，心中不禁在想：「如果女性在職場上都能如男性一樣，允許穿平底鞋上班，工作時就不會這麼不舒服了。」此發文隨即在Twitter上瘋傳，亦引起眾多女性留言指自己曾被高跟鞋摩擦至起水泡、破皮，表示感同身受。

穿著不舒服的高跟鞋上班並不是我們的義務，這是一種傷害！ Yumi Ishikawa

如果有這麼多人有同感，為甚麼不開始反抗？ Yumi Ishikawa

《無法成為野獸的我們》劇照

（change.org截圖）

聯署引發超過17,500人簽署，但仍未獲關注

如此大的迴響，令Yumi Ishikawa決定發起一場反抗活動：kutoo，希望聯署女性一起反對這項不文明的職場高跟鞋規定，呼籲日本政府需設法禁止企業要求女性穿高跟鞋上班，至今參與人數已超過17,500人，但仍未得至當地政府回應。一月底發出的聯署活動，至今仍得到龐大女性群眾的關注，但顯然的並未有任何政府部門或委員會跟進，而反觀以下國家的做法，日本，是時候要進步了嗎？

（《金祕書爲何那樣》劇照）

「高跟鞋事件」充斥於不同國家

就英國為例，演員Nicola Thorp曾到過倫敦一間四大會計師行之一的PWC擔任接待員的工作，因工作職責需來回會議室，故她第一天上班便穿著了平底鞋，當到達公司後，隨即被該公司聘請管理接待員的外判公司Portico主管要求她換回一對2-4吋高度的高跟鞋，Nicola Thorp拒絕，結果被即時解僱，可見社會上對女性的打扮存在一定程度的偏見。

其後，Nicola Thorp在網上發表請願，要求政府禁止企業干涉女性在職場上的衣著，包括鞋履，得到超過15萬人簽署，遠遠超過要求政府回應所需的人數，結果得到負責調查投訴的議會委員會著手調查，發現有部份公司不只要求女性員工穿高跟鞋上班，還要求她們定時補妝、穿著較暴露的衣服，甚至要染成金髮，故對外指出公司對女性員工的服裝要求必須為合理，雖然政府未有確實立法抵制，但Nicola Thorp的聯署已於當時得到委員會關注，實屬一大的進步。

（《穿著Prada的惡魔》劇照）

另一邊廂，菲律賓勞工團體同樣爭取立法多年，終在2017年獲菲律賓勞工部立例，當地公司不可再強迫女性員工穿高跟鞋上班，更表示，高跟鞋的定義是鞋跟高度超過1吋、幼跟的鞋，並且所有售貨員、收銀員、餐廳服務生、保安、接待員以及工廠生產線員工等，均可受惠。

你知道長時間穿著高跟鞋的傷害嗎？按圖了解：

（資料來源：Scmp, BBC, Time）

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