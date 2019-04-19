【微胖穿搭】棉花糖女生這樣穿　顯瘦穿搭帶出獨特可愛感　

台灣女生樣子可愛且穿搭具個人特色，優雅的上班族、型格的街頭女生，各式各樣的衣著風格同時存在。插畫師見見以筆尖記錄台灣女生的不同面貌，想不到要怎樣穿時，不妨參考一下台灣女生的風格。

穿搭插畫家見見從小便對繪畫有濃厚興趣，主修設計及藝術。工作了十年後，對畫畫的熱誠漸漸被商業的世界磨滅，毅然決定辭掉工作成為Freelancer，在現實的壓力與追求理想間取得平衡。他對街頭穿搭特別感興趣，尤其是不同身形女生的搭配風格。

棉花糖女生：可嘗試多變風格 突出腰線更顯瘦

棉花糖女生可嘗試多變的穿搭風格（IG_jianjian_tw）

微胖女生為怕露出腰間贅肉會傾向選擇寬鬆、不會突顯身形線條的衣服。其實這樣的穿搭反而會突顯缺點，令自己外觀上變成一個「移動的長方體」。棉花糖女生的圓臉予人一種可愛甜美的感覺，非常適合粉色系的穿搭。把粉色上衣紮進高腰的波點中長裙，配上短襪與假日風帆布鞋，打造休閒的可愛穿搭。裙子的理想長度為小腿位置，露出腳祼位置有助於視覺上達至顯瘦效果。

甜美風棉花糖女生（IG_jianjian_tw）

除了甜美風格，也可以試試同色系穿搭。以顯瘦的黑色上衣配上絲絨材質的細摺百摺裙，加上黑色寬帽子與皮靴，打造型格感覺。穿搭的重點是整體的平衡感，同色系的穿搭難免予人單調的感覺。故此，利用不同材質的同色系單品有助呈現風格的統一性與設計感。

微胖女生同色系穿搭（IG_jianjian_tw）

百搭白鞋 輕鬆穿出文青風、復古風、休閒風

白鞋的日常穿搭（IG_jianjian_tw）

夏天擁有一雙白鞋已經可以配搭出各具風格的穿搭。穿上配有Logo的白色T Shirt與杏色高腰傘裙，穿搭出氣質文青風格；配搭高腰直筒牛仔褲則顯出復古個性美；以紅白條紋上衣配上寬鬆的長牛仔褲打造出休閒型格的風格。

不論是配搭裙子還是牛仔褲，白鞋都是百搭單品，想不到要穿甚麼穿上白鞋就準不會有錯。

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