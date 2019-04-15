【金像獎2019】宋慧喬妝髮優雅不失氣勢　女星紅地毯掀裸粉唇色潮

第38屆金像獎圓滿結束，各獎項經已塵埃落定，無論會展場內如何龍爭虎鬥，紅地毯上又是另一番爭妍鬥麗的競賽，同時為入夏掀起了妝髮熱潮，而這股熱潮正好與2月奧斯卡女星們的妝容同出一轍，這回應用在亞洲女星上，更值得香港女生們作參考。 攝影：葉志明、陳順禎、梁碧玲

向來，艷麗紅唇總是女星在頒獎典禮上預料之內的用色，紅色令肌膚顯白、有神，平衡了亞洲女生皮膚偏黃的特點，同時塑造氣場，更為觸目。今屆金像獎，紅唇仍是不負眾望，尤其穿上黑色晚裝的出爐最佳女配角惠英紅、擔當頒獎嘉賓的謝安琪及楊千嬅，都以鮮紅、深紅唇來加持高貴型格的感覺，只是紅黑配略嫌太過理所當然。然而，今年更多女星採用充滿溫暖感的裸粉系唇色，為紅地毯帶來一份清新自然感覺。

蔡卓妍妝髮勝曾美慧孜：裸粉紅唇色要這樣駕馭…

其中，兩位大熱影后候選人曾美慧孜及蔡卓妍（阿Sa）同樣用上柔和啞亮質感的裸粉紅系唇色。曾美慧孜用的是ARMANI Rouge D'Armani Matte #500唇膏；而蔡卓妍的是ARMANI LIP MAESTRO #410偏粉紅的唇釉。雖然影后寶座最終由曾美慧孜奪得，但在整體妝髮上，則似乎是阿Sa完勝﹗無可否應，兩位的衣著都被坊間批評，曾美慧孜那件如孔雀般綴有七彩顏色拼布的綠色外套，及阿Sa被指是「鯉魚裙」的晚裝，都不甚討好。

不過在搭配裸粉紅唇色上，阿Sa掃上亞洲女生最易駕馭的大地色眼影，淡淡的漸層效果，略加閃粉令雙眼更有神及增添隆重感，再簡單盤上低髻，留有前陰修飾面形，沒有多餘的用色或脂粉，乾淨俐落，貫徹親和氣質。相反，曾美慧孜那過分重手的眼影卻成敗不之作。曾美慧孜眼形扁長，一條上揚貓眼線足已強調鳳眼的嫵媚，但她同時將整個眼蓋塗上帶珠光的啡紅調眼影，一來模糊了雙眼線條，二來令眼皮感覺厚重，沒精神，色調與裸粉紅唇接近，卻無法互相映襯，只有感用色欠層次。加上她梳了早年流行的側擺女神頭，髮絲散亂欠線條，就是予人一種剛睡醒的感覺。

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簡潔俐落髮型：柔美中見氣勢

說穿了，由於裸粉系唇色柔和自然，就是營造偽素顏的角色之一，用之出席隆重場合，如配上花巧的髮型，似乎格格不入；小心過分隨性又如曾美慧孜造型的效果。簡約整齊的髮型才是王道，這也是由今年的奧斯卡到金像獎，外國至亞洲女星身上看到的髮型大勢，（當然，要是配襯紅唇，也並無不可）。

宋慧喬完美演繹低髻的高貴優雅。

低髻、低馬尾

簡潔俐落的髮型可令人聚焦五官，低髻、低馬乾淨得來優雅，同時不失氣勢。跟阿Sa同樣盤了低髻的，不得不提當晚的亮點—女神宋慧喬，塗上裸粉偏桃紅的唇色，配襯大地色眼影，沒用閃粉爭妍奪目，卻以底妝整體的光澤透亮感令人愉目，整齊的低髻將這低調而優雅感覺昇華。

+ 8 + 7 + 6

喜歡造型多一份幹練感，不妨將低髻改為低馬尾。周秀娜與毛舜筠皆以低馬尾示人，莊重得來亦將其硬朗獨立的氣勢表露無遺，而不失女人味。擔心盤起秀髮會突顯包包面，可像她們一樣，留有前陰修飾，同時增添柔美。

Janice Man的長直髮配裸粉珊瑚唇色，散發著輕熟女的氣質。

+ 2

整齊直髮塞耳後

長髮女生要是想強調輕熟柔美感，與其考慮編髮，不如索性放下秀髮，更加timeless。像鄧麗欣與Janice Man，劃分一條鮮明的髮界，將秀髮梳得筆直，兩邊髮絲完全塞進耳後，整齊沒毛躁，呈現筆直的線條，柔美得來乾淨俐落，增添氣勢。短直髮女生同樣可以仿傚，效果則更帥氣型格。別以為這髮型很簡單，要令髮絲整齊分明一絲不苟，相當考工夫。

【點擊看】同是俐落髮型，卻是錯誤的示範：

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