【金像獎2019】毛舜筠馬尾造型助減齡　跟毛姐、謝安琪學西裝穿搭

一年一度的電影界盛事：《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》已圓滿結束，女星們鬥演技，還爭妍鬥豔，誓要在另一舞台上分出一個穿搭勝負。 以往女星們大多鬥谷胸，而今屆卻鬥Deep V，有入門級的、亦有低到在肚臍位置的高級版，Deep V元素盡見於晚禮服外，也見於少量女星的西裝打扮中。

一般女星都會選擇以長裙出席頒獎典禮等大型活動，但在今屆金像獎中卻看到謝安琪、毛舜筠、楊千嬅等都以中性形象示人，紛紛穿上一身西裝打扮，而內裡更以真空或Bra Top上陣，營造Deep V效果並帶出女性剛柔並重的一面，實在能夠在頒獎典禮中突圍而出。不過美是美，但始終Deep V未能應用於日常生活的穿搭中。要是大家都希望能在平日穿搭中帶出以柔制剛的感覺，在中性元素中增添女性化的一面，或能參考以下配搭技巧？

毛舜筠：Tone On Tone

毛舜筠被網民笑指當日金像獎的打扮極具減齡效果，將其認錯做胡定欣。（葉志明、陳順禎、梁碧玲攝）

毛舜筠雖然選擇了合身的西裝套裝，配上銅色高跟鞋，但仍難不開一點女強人的感覺，幸好她的馬尾髮型拯救了她，為她增添一份女性韻味，而且整個人更見年輕，播出節目後亦有不少網民笑指將其認錯做胡定欣，更說毛舜筠並不像60-1的年紀。除了可參考她的髮型外，其餘毛舜筠的Tone On Tone搭配方式也值得參考，連同首飾，毛舜筠整體造型都是以不同深淺度的銀色貫穿全身，包括內裡的Bra Top。

然而，在日常穿上西裝時，除了以貼身T-Shirt代替Bra Top，我們也可運用近似色搭配全身造型，帶來柔和、容易接近的感覺；另外，亦可於選擇材質與款式時多花心機，可選擇材質不同的上下身單品作配襯，或是以圖案入手，避免沉悶，帶出少女的一面；若想減少正式感，建議可選擇上身麻質的西裝款式，同時捲起衣袖，呈現更休閒活力感。

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謝安琪：喇叭剪裁

謝安琪西裝款式背後設有Cut-Out設計，帥氣打扮中更見性感。（葉志明、陳順禎、梁碧玲攝）

謝安琪於金像獎上的造型，甚為驚喜同時帶有女性韻味，澳洲品牌Christopher Esber的西裝款式背後設有Cut-Out設計，令謝安琪露出美背，營造小性感，而下身則襯上了一條闊腳褲，由於是喇叭剪裁，既能突出型格感，又能在站起來時帶來「A-Line裙」的視覺錯覺，更見女性化。

然而，縱然Deep V及露背款式不太能應用於我們的日常穿搭中，但也可參考謝安琪的配襯方法，精心選擇下身服裝，活用Mix and match。除了像她選擇喇叭褲，也可選擇九分長度的闊腳褲款，露出腳踝部份，穿上一對高跟鞋或mules，一樣能夠帶出女人味，若你厭麻煩的話，也可直接選擇在褲腳位置摺起兩吋。

當然，想再平衡西裝的正式和硬朗感的話，也可選擇百摺裙、紗裙等下身服裝，帶來另一種的美。

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楊千嬅：長西裝褸

楊千嬅於金像獎當晚穿著長西裝褸。（Viu TV截圖）

是次金像獎頒獎典禮，儘管楊千嬅只是擔任頒獎嘉賓，但還是換了兩套戰衣出席，其中一套便是Ralph Lauren白色長西裝套裝了。短髮的楊千嬅所穿的款式剪裁傾向合身，本身已能帶出身體線條，亦如謝安琪一樣，大玩視覺效果。她的西裝款式長度長至小腿位置，讓人驟眼看來像一條長裙一樣，帶出更纖細的線條感。

雖然一般街上甚少看到這種長度的西裝款式，但也可選擇長至臀部的款式，配上短身內搭T-Shirt，在視覺上拉長比例；若配搭牛仔褲更能讓整體造型更休閒，但同時又能透過西裝褸帶出俐落感，也能呈現女生小帥氣的一面。

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