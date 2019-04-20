17歲菲律賓女生自製迪士尼公主裙　畢業舞會一夜成全球焦點

Facebook「動態回顧」的提示功能總會把一些塵封的回憶輕輕勾起，一張謝師宴的相片，不禁令人慨嘆當年的青春，然而緊接便是為當年如此沒有品味的裝扮而懊惱。在其他人正為畢業舞會的穿搭而苦惱時，菲律賓少女Ciara Gan卻自製出如迪士尼公主般的夢幻禮服，一夜間成為全球焦點。

Ciara Gan的畢業舞會以迪士尼為主題，而禮服的靈感也是出自迪士尼公主的奢華禮服。衣服會說話，Ciara Gan希望藉獨一無二的穿搭來呈現自己的個性，以裙子為自己說故事。她特別為裙子繪上多朵綻放的百合花，於綠葉般的裙擺下搖曳生姿。

單憑Ciara Gan一人之力未必能及時完成禮服，Ciara Gan與母親合作，共花了一個月的時間縫製出這條令人驚艷的禮服。從構思、選材、縫製到加工，母女合作無間。Ciara Gan於接受媒體TODAY Style的訪問時表示，母親於她來說亦師亦友，二人熱愛創作，母親的支持給予她很大的力量，Ciara Gan認為自己是世界上最幸運的孩子。

i made and painted my own gown for my graduation ball! 💚✨



i painted over 80 flowers, sewed + stoned my dress with my mama and designed the whole thing myself! 🧡🌼 pic.twitter.com/fsDwQK1NfD — ciara gan (@ciaragan) 2019年4月8日

Ciara Gan於Twitter上載了畢業禮服的貼文後至今已獲39萬讚好、8萬多個轉載，她甚至穿上自製的禮服接受菲律賓CNN的訪問，國際間都無不佩服這位17歲少女的創意與巧手。

不過，畢業舞會中像Ciara Gan般具有氣質的穿搭只佔少數，更多的是大膽的嘗試。中學生涯只有一個謝師宴，女生們當然會精心打扮一番，然而過份誇張的穿搭與妝容往往令人無言，看看以下的經典謝師宴打扮點子，有沒有令你聯想起多年前的自己。

+ 4 + 3 + 2

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