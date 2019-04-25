【辦公室健康】做到餓食個下午茶？八個唔會愈食愈肥的小食選擇

午餐後的 1 到 2 個小時，食物正在體內消化，這個時候坐在電腦前面就特別容易想睡覺，解決的方法除了喝咖啡、擦薄荷油之外，不少人也會選擇「吃下午茶」來提升精神，並滿足自己的口腹之欲。

到底可以挑選什麼樣的食物，來當作下午茶呢？（Pinterest）

但，如果每天總是珍奶、雞排，長時間下來對我們的健康勢必會造成很大的負擔，未來罹患各種慢性病的機率也會增加。那麼，到底可以挑選什麼樣的食物，來當作下午茶呢？

八個「養生下午茶」食物選擇推薦

台灣國泰醫院營養組營養師林元媛指出，最適合吃下午茶的時間大概在下午 2 點 30 分至 3 點 30 分之間，因為這時候胃已將中午的食物消化得差不多了，也不會影響到晚餐的食慾。

▼▼針對下午茶的選擇，林元媛營養師特別推薦了8種（按圖放大）▼▼

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小心以下食物陷阱！

1. 朱古力

大家最愛的朱古力怎麼沒有上榜？既然不能吃太甜的，那選擇黑巧克力總可以了吧？對此，林元媛營養師強調，每 100 公克的黑巧克力熱量約 546 大卡、醣類 53.2 公克，表示它仍然還是一個高油脂、高熱量的食物，別誤以為口感苦澀就是低熱量，食用過多還是會造成體重上升的危機。

別誤以為口感苦澀就是低熱量，食用過多還是會造成體重上升的危機。（Pinterest）

2. 花茶

另外，一些無咖啡因的花草茶，也是大家的首選之一。雖然花草茶確實不含咖啡因，但有些花草茶有助眠、增加血液循環的功效，對於一些體質比較敏感的人，或許會有效果持續過久影響夜眠的情況發生。

對於一些體質比較敏感的人，花草茶或許會有效果持續過久影響夜眠的情況發生。（pinterest）

編輯很能理解下午想要隨手抓零食來吃的心情，但為了健康著想，大家也許可以慢慢調整自己的口味，不要每次都選擇高熱量、高脂肪的食物，相信就能慢慢邁入養生之道的！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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