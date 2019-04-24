【范冰冰】年敷700片面膜　小紅書逢推必斷　「復出」頭炮竟是…

范冰冰自逃稅風波後已沉寂接近一年，昨日首次於事件後出席演藝圈活動。復出的第一步不是為電影造勢，而是宣傳其個人美妝品牌FAN BEAUTY推出的最新面膜。「面膜女王」范冰冰一年敷上超過700塊面膜，喜歡在小紅書上分享真實的用後感，自稱是「只說實話的小白鼠冰」。要求之高，令女生們更期待范冰冰的自家面膜。

范冰冰個人美妝品牌FAN BEAUTY將推出保濕面膜，「面膜女王」的出品令人期待。（范冰冰_小紅書）

FAN BEAUTY的品牌理念是「把我知道的美，都給你」，而「海葡萄凝水保濕面膜」為FAN BEAUTY推出的第二個產品，首個產品為臉部射頻電子美容儀。「海葡萄凝水保濕面膜」，面膜包含三種不同大小的透明質酸，為肌膚深層保濕。經「面膜女王」於小紅書上介紹的面膜定必引起搶購風潮，新推出的面膜將於4月26日於香港發售，各位有興趣的女生不妨留意一下。

范冰冰喜歡於小紅書分享自己愛用的護膚品，現時已經有超過一千萬的粉絲追蹤她的護膚心得，每個帖文都有超過十萬的讚好。如此受歡迎的原因除了是范冰冰的明星效應外，也是因為她每次都會附上長篇心得，誠實分享用後感，絕不欺場，多款被她推薦過的面膜都立刻斷貨。而范冰冰也表示除了工作和用餐，其他時間她都在敷面膜。除了大牌的面膜，她也會使用平價開架品牌，直言自己已幾乎把市面上的所有面膜都試過。

按圖細看范冰冰於小紅書上推薦的面膜：

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除了勤敷面膜，范冰冰還分享了養出透亮肌膚的心得。她每天早上都會喝一杯充滿維他命C的熱情果檸檬水，排毒且具美白效果。要達至全身美白的效果，范冰冰分享了「美白浴」的配方，浸浴時她會加入珍珠粉、牛奶與蜂蜜，不但擁有美白滋潤的效果，更可以排毒去水腫，增強血液循環令面色變紅潤。

范冰冰除了勤敷面膜，還有以下的保養習慣：

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