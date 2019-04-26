【復仇者聯盟4】黑寡婦減肥、皮膚保養秘訣公開：從不相信保濕？

Marvel電影出了不少超級英雄，即使電影已去到《復仇者聯盟 4：終局之戰》，但現實生活中，一眾Marvel迷都仍會用以戲中的角色名字來稱呼各英雄們，其中一位成功深入人心的代表，必然是「黑寡婦」Scarlett Johansson。 除了演繹出「黑寡婦」的強悍味道受人讚賞，其火辣性感形象以及美貌也受關注，令她得到Marvel第一女神之稱。不過，在忙碌的演藝工作下，她又是如何保養，令自己時刻維持最佳狀態？

「黑寡婦」Scarlett Johansson於美國剛舉行的《復仇者聯盟4：終局之戰》首映會上，狀態依然大勇，點圖觀看！

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雖然拍電影的時間甚長，Scarlett Johansson也在不少媒體訪問中指出自己曾因長時間的拍攝、妝容變化，而令皮膚多次受到傷害，出現粉刺、狀態不穩等皮膚問題，不過很快她就能找到自己的一套保養方式。或許，大家也能參考一下女神的方法？

只靠清潔，不依賴保濕

「黑寡婦」Scarlett Johansson著重皮膚清潔的步驟。(GettyImages)

曾於接受《Vogue UK》訪問時，Scarlett Johansson表示自己的皮膚屬於敏感肌，很容易會冒出粉刺、暗瘡，故她十分著重皮膚護理，不過卻不會瘋狂到坊間的美容院做美容療程，只會顧好自己的清潔步驟，無論多累都堅持一定要卸走臉上的妝容才入睡，並且每星期清潔一次她的化妝用具，以免令細菌滋生。

另外，她透露自己並不使用任何的保濕乳霜，每次也會跳過保濕步驟，因為她始終相信皮膚能夠適當地調節油脂分泌，過份依賴反而會令情況更差。

相信天然護膚品更有效

「黑寡婦」Scarlett Johansson認為天然護膚品是治療皮膚的好方法。(GettyImages)

比起奢侈品牌的護膚品，Scarlett Johansson曾因工作需長時間化妝而令皮膚變差，令她開始研究天然護膚品，並認識到成份簡單的天然護膚品，反而是為皮膚帶來最佳的保養效果。她曾於接受《Elle UK》訪問時表示：「如果你不想使用皮膚科醫生推薦的含刺激性化學物質的護膚品，天然護膚品便是你治療皮膚的好方法。」

Scarlett Johansson習慣用水稀釋蘋果醋當作潔臉用品使用，亦指出當皮膚出現粉刺時將蘋果醋塗於含粉刺的部位，很快便能消退：「這有點臭，但如果你的男朋友不在身旁，把蘋果醋塗於臉上的話，真的很有效！」同時，她又會稀釋檸檬汁作為面膜使用，以淡化皮膚上的色斑、紅印與暗沉的膚色。

強調健康的飲食

「黑寡婦」Scarlett Johansson熱愛美食，但還是堅持自我控制的原則。(GettyImages)

Scarlett Johansson擁有姣好的身形，但也絕對是靠她保養得宜而換來的。除了充足的睡眠和休息，她亦於不同的媒體訪問指出健康的飲食習慣也相當重要，雖然熱愛美食，但還是堅持自我控制的原則，如她有時候也會抵擋不住誘惑，偶爾放縱吃一下芝士漢堡外，其餘時間都避免食用含脂肪的食物，亦會減少攝取糖和鹽份，盡量只吃牛油果與使用初榨橄欖油烹調的食物。

堅持運動：不會因懶惰而令自己回不去苗條的狀態

每次出席活動「黑寡婦」Scarlett Johansson都會穿上貼身服裝，大顯美好身形。(GettyImages)

當然，最後一樣的保養方法是養成良好的運動習慣！於接受《Vogue UK》訪問時，Scarlett Johansson透露自己曾嘗試過普拉提和瑜伽等運動，但最喜歡的還是能夠鍛煉到全身肌肉的力量訓練，故盡可能都會抽取時間到健身室。然而，在工作以外，還要抽時間運動，Scarlett Johansson亦表示自己也有過想放棄的一刻：「當然，我和其他女生一樣，總會有些日子因懶惰而不想前往健身室，但這時的我會想：『一旦我開始鬆懈，那便很難回到狀態了。』」此心態亦是讓她堅持下去的理由。

每次出席活動「黑寡婦」Scarlett Johansson都會穿上貼身服裝，大顯美好身形：

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「黑寡婦」Scarlett Johansson於Marvel電影的演出，你又記得這些畫面嗎？

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