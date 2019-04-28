【手袋實測】眾女星力撐Valention新手袋系列：奢華的極致便是…

對於女生而言，手袋及鞋子從來都是難以抗拒的單品，就算平日不是時裝精，心目中總有幾個心水手袋，希望有天可以將它們帶回家。不過，並不是每個女子都會走入專門店將手袋拿上手，再「驗屍」般檢驗手袋細節。 於是乎我們決定以100%零廣告的方式進行手袋實測，讓一眾不敢走入專門店的女生可以有個真實的用後感作個小參考。 攝影：龔嘉盛

今次我們特意挑選了Valention Garavani VRING bags。

攝影：龔嘉盛

手袋推出後即獲一眾女星支持：

+ 4 + 3 + 2

講起Valention，自然會聯想到精緻的高訂系列。不過高訂之所以是高訂，意即整個系列與可望而不可即的藝術品無甚分別；更何況以浪漫著稱的Valention，亦是出名的貴價及難著，對於講求實用及性價比的香港女子而言，這個品牌自然不是wishlist的頭幾位。

穿不起Valention的衣服亦不需太失望，品牌亦不時推出手袋，讓大家可以較輕易接近這個奢華的一線品牌。

延續上季的大V字logo細節，品牌推出了一系列以不同顏色、不同物料、不同大小的VRING，滿足大家日常生活的不同需要。

點擊以查看價格：

+ 18 + 17 + 16

今次我們選了紅黑色的Valentino Garavani VRING Shoulder Bag。拿起這個全以小牛皮及水牛皮製成的VRING，馬上明白甚麼叫「一分錢一分貨」，造工與質地確是無瑕可擊，柔軟又堅實，而且用料亦不易被刮花，非常適合陪伴一眾小資女「打天下」。

攝影：龔嘉盛

而且VRING Shoulder Bag設有三個折疊隔層及一個紅色拉鍊口袋，間隔十足，讓人可以把用品放置得整整齊齊，不用在街上慌亂翻袋，任何時間都能保留著優雅感覺。

相信對於不少女生而言，手袋絕不只是一件「配件」，而是造型的一部份。亦是如此，如此搶眼的手袋很有可能成為雙面刃：強烈的紅色及黑色，再加上袋面的那個大型古董黃銅飾面，確是奢華又搶眼，單單一個袋已經可以讓你成為焦點；但若然身上放上更多顏色，很可能就會too much了，因此想要入手紅黑色VRING Shoulder Bag的女生在穿搭時要加倍小心。

攝影：龔嘉盛

尺寸方面，VRING Shoulder Bag為28 X 24 X 22厘米，就算放入所有日常用品如長銀包、電話、充電器、少量化妝品、hand cream、眼藥水等都綽綽有餘，甚至還有空間多帶一本書，實用度十足。但VRING Shoulder Bag就放不了A4 size的file或雜誌了，如果大家想袋子放入更多物件，不妨轉為入手Garavani VRING Leather Tote。

攝影：龔嘉盛

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