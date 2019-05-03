李澤楷郭嘉文同場　Kate Spade小資袋成焦點　嫁豪門先學做慳妹?

富豪的花邊新聞一向受關注，尤其是向來作風甚為低調的李澤楷近日罕有地帶同緋聞女友郭嘉文，一同現身沙田馬場一事成為熱話，二人當時更停下來供傳媒拍照，可見郭嘉文在李澤楷心中存在一定的地位。不過，外界除了將焦點放在二人的關係，更留意到郭嘉文手上的手袋。

李澤楷近日罕有地帶同緋聞女友郭嘉文一同現身沙田馬場。（資料圖片；梁碧玲攝）

郭嘉文所用的手袋並不是奢侈品牌，反而是小資女也能負擔得起的美國品牌Kate Spade，當中亦不是使用新款，而是使用官方網站已沒有發售的款式Holly Street Ashton，配以淺藍色連身裙更見青春。

郭嘉文所用的手袋是Kate Spade Holly Street Ashton款式。（shop.nordstrom.com）

袋款亦有其他顏色：

雖然一提到小資品牌必定會想到Kate Spade，但其實亦有其他美國品牌同樣價格親民，亦未如Kate Spade般偶會發生撞袋機會的品牌，或能成為你下一個入手的目標？

Unitude

Unitude極簡又新穎的外形設計能輕易成為造型上的焦點。(unitudeofficial＠Instagram)

Unitude同樣走簡約路線，以幾何形狀設計手袋款式，但它的手袋形狀比起其他品牌更具創意，而且富有設計感，無論是方方正正的Tote Bag款式，到圓形、箱形的形狀，都能於品牌內找得到，獨特又創新，除了讓人眼前一亮，極簡又新穎的外形設計能輕易成為造型上的焦點，塑造出鮮明的個性，亦甚少會發生與別人撞袋的機會。

另外，它的價格約在港幣620元至港幣934元，價格合理而且款式具設計感，故受一眾美國女生追捧。

+ 3 + 2

ZAC Zac Posen

ZAC Zac Posen在設計上雖然走低調路線，但一點也不求其。(zaczacposen＠Instagram)

ZAC Zac Posen為美國設計師Zac Posen所創立的副線品牌，以簡約款式、流線外形成為品牌的賣點，價格約在港幣1,500元至港幣3,000元。品牌在設計上雖然走低調路線，但一點也不求其，反而是精簡地以簡約配色、幾何稜角形狀，以及堅挺的小牛皮材質致勝。特別的是，品牌除了設有單一顏色和併色的款式外，近年來亦推出了帶有波點、格紋、花卉等圖案的款式，以滿足不同風格的女生。同時，品牌的每個系列均會設有一個形狀特別的開合扣，突出細節位與其精緻度，也能提升別度辨識度。

+ 4 + 3 + 2

Loeffler Randall

Loeffler Randall近年加入了不同形狀的設計，也加入透明、串珠等材質。(loefflerrandall@Instagram)

Loeffler Randall創立於2004年，基於創辦人Jessie Randall在市場上找不到她想要的手袋風格和款式，故成立品牌，自行設計她想要的款式和形狀，其多變程度亦是品牌的賣點之一。Jessie Randall喜歡的是極簡系，簡單設計卻經得起時間考驗的款式，也不甘平凡，總會額外在款式設計上添加小細節，令袋款更突出，讓人記住她的設計，如品牌Signature款式Rider Bag就是以簡約、大容量聞名。

如果你並不是皮革手袋的愛好者，近年品牌也加入了不同形狀的設計，以及透明、串珠等材質，而SS19系列也以編織材質為主，多變但仍能保持簡約的設計為女生們帶來更多的選擇，品牌手袋價錢為港幣2,100元至港幣4,000元。