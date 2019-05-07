【斷捨離】學會不再「失心瘋」購物 女生房間十件不可留的物件

Sogo Thankful Week將至，不少女生除了擔心能不能搶購到心儀的特價品，也開始為了家中的收納空間而煩惱。打開衣櫃，你總會見到堆積成山的衣服，甚至有些還未拆袋，已經被你遺忘已久的衣服。而梳妝台上，擺滿了化妝品、護膚品，已經擠不出半點空間擺放新的戰利品。當你看到此情此景，整理房間的決心已經被磨滅了一半，因為你根本不知道應該從何入手。

不少女生不知從何入手收拾房間。（《螢之光》劇照）

女生收拾房間時，最難做到的就是「斷捨離」，空間有限，我們無可避免要掉東西。但那些一時「失心瘋」買下的服飾，明明從來沒有穿過，你卻總會覺得棄之可惜，總是給自己「之後會穿」的假希望，然而，過了一季又一季，那些衣服卻依然沒有離開過你的衣櫃。此外還有朋友慫恿你買下的護膚品、化妝品，過期了卻還剩下大半瓶。收拾房間時，我們總是本著「不要浪費」而保留著這堆根本不會用到的物品，但其實從你買下它們的那一刻已經是浪費了。不如盡情地「浪費」一次，狠心地丟掉那些無用的東西，在下次購物時，你才會認清自己的需要。

你還是分不清「有用」或「無用」的物品？來自瑞典的極簡主義者Jenny Mustard，她有著典型北歐人的簡約生活態度，也有著女生喜歡打扮的天性，但因為懂得選擇，她不需要堆積如山的服飾，利用基本、實用的簡單款式衣服也能配搭出時尚風格。Jenny整理出女生房間中十件一定要拋棄的單品。

Jenny平日的穿著風格也偏向簡約。（IG@jennymustard）

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