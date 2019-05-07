【母親節禮物】輕珠寶襯出母女裝　花卉首飾激發少女心　拒絕老土

無論何時，母親都是我們最溫柔的後盾。向媽媽表達愛意，不一定要訴諸言語。不如改以行動表達，為她送上一份最能回應謝意的體貼禮物。 相信珠寶是能令每個女生也歡喜的「萬能禮物」。若送上太貴重的禮物，母親雖驚喜，但也會捨不得我們如此破費。為免母親勞心，不如考慮送上簡約款式的輕珠寶，更可與母親一起配成日常穿搭的母女裝，把愛意每天掛在身上。

閃耀水晶如陽光般溫暖

Swarovski的母親節系列以「Follow Your Sun」為主題，以太陽為比喻把母女間的活力與溫馨連繫。系列包括手錶、耳環、手鏈與戒指，水晶首飾閃亮而不浮誇，如太陽花般的設計簡潔大方，適合日常穿搭。飾物分為銀色與玫瑰金色：銀色適合個性幹練的女強人，為母親增添一點溫柔氣息；玫瑰金色則為溫婉大方的母親，添加了一份時尚魅力。Sunshine手鏈以雙鏈設計，兼具簡約與設計感，今個星期日便藉著Swarovski的母親節系列，為母親送上母親節禮物，表達「你是我的陽光」」！

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淡水珍珠首飾具設計感 不顯老氣

珍珠首飾配戴起來貴氣逼人，母親們一定喜歡，然而小女生作為日常穿搭未免過於奢華。而且普遍的珍珠首飾設計略嫌單調，多以渾圓珍珠配上銀鏈的組合。在母親節送上禮物，想與母親配擁有母女裝的珍珠，Links of London的Orbs系列便合適不過。以淡水珍珠配以幾何線條製成的純銀首飾利落大方，充滿藝術感，相信絕對會令女生對珍珠首飾另眼相看。特別推薦Orbs系列的珍珠耳環，以小珍珠襯以淚滴形的大淡水珍珠形成獨特的對比效果，適合日常配戴。

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比鮮花保值 充滿色彩的花卉首飾

每個女生心中也有一顆少女心，母親也如是。雖知鮮花容易淍落，每到節日仍暗暗期待收花一刻。花卉確是有種令人心情變好的神奇魔力，今個母親節不如送上永不淍落的花卉首飾，讓母親每天都可以擁有好心情。來自巴黎的Les Néréides飾品做工精細，靈感來自大自然，以浪漫繽紛的色調與可愛的動植物為賣點。送上以天然寶石製成的花卉首飾，定必能令母親驚喜。