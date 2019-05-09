【母親節港島遊】美容廚房打卡　Chanel專人化妝穿越80年代Disco

母親節又到，除了慣例會送花或吃飯慶祝，今年有甚麼新點子嗎？陪伴是最長情的告白，媽媽從來不需要我們大花金錢，只要大忙人抽點時間陪伴，像兒時般依偎她便心滿意足。細看她斑白的髮絲，不辭勞苦照顧家庭而日漸粗糙的雙手，煉成女超人全因當媽的責任，誰沒有過昔日的少女心？母親節陪媽媽港島一日遊，建議兩個世界巡迴兼限定驚喜節目，為她創造如重返年輕時的美好時光。

美容廚房打卡 自製玫瑰擴香陶瓷

Fresh在紐約開設了「Beauty Kitchen」終於登陸香港。（Fresh）

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為了張羅家人的起居飲食，也許媽媽關心放入肚子的營養，過於塗在自己臉上的養分，對於個人保養早已拋諸腦後。如果說母女一起入廚煮大餐是個難得的節目，那一起到美容廚房打卡可能是個更新鮮的體驗﹗去年中，Fresh在紐約開設了「Beauty Kitchen」，隨後巡迴亞洲，包括上海、新加坡，最近終於登陸香港，於太古廣場開設以「Beauty Kitchen」為概念的期間限定店。

【點擊看】去年，Fresh在紐約開設Beauty Kitchen，設計非常別緻有心思：

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以玫瑰花為設計的擴香陶瓷，美觀又實用。（Fresh）

顧名思義，場內以廚房格局作為設計，像西式的開放式廚房，以各種新鮮食材佈置，但非以食用為目的，大型餐桌上不是餐飲美食，而是佈滿各種美容保養品及成分，任影任試，還可以享受個人化美唇體驗，放滿烹煮用具及產品的吧檯位是個不錯的打卡位。除了打卡，還可參與「玫瑰擴香陶瓷工作坊」，又有花的元素，擴香之效適合回南天，美觀又實用。

Fresh x 花兒說 玫瑰擴香陶瓷工作坊

日期： 5月10至12日、18日及19日

時間：（逢星期五）下午3時或5時（逢星期六及日）下午2時或4時

每節50分鐘

Fresh Beauty Kitchen 太古廣場期間限定店 地點：金鐘太古廣場L1, 150B 日期： 即日至5月31日 時間：上午11時至晚上8時

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Chanel專業化妝師設計妝容 重踏80年代舞池

Chanel早於3月在台北開設的COCO放閃俱樂部終於來到香港，於銅鑼灣重現80年代的士高「COCO FLASH CLUB」。（Chanel）

有沒有想過，今天營營役役為頭家的媽媽，年輕時也許跟現在的你一樣，曾有狂歡舞池的時候？完成護膚保養後，就是化妝裝扮的時侯﹗Chanel早於3月在台北開設的COCO放閃俱樂部終於來到香港，於銅鑼灣重現80年代的士高「COCO FLASH CLUB」，正是帶媽媽回到過去的好機會﹗

【點擊看】Chanel於3月在台灣舉辦的「香奈兒 COCO 放閃俱樂部」，看看跟香港版有何不同？

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一甫入內，正門兩旁陳列多排復古唱片，場內劃分DJ主持的舞池、多個舞動房間及舞台，先別急於打卡，應第一時間到有Chanel專業化妝師為你服務的化妝間，內裏的唇膏、甲油、粉底任你盡情試用，即時為你設計造型，完成造型後再到舞池起舞，途經後台可欣賞最新出的ROUGE COCO FLASH透亮光感唇膏 30 款淘氣的原創色調。場內還有一部懷舊點唱機，投入金幣可點播樂曲，到時不妨問問媽媽到底跟昔日的舞池有多相似，她玩起上來可能比你還要瘋狂﹗不過事前記緊要預先網上cocoflashclubhk.chanel.com登記預約，領取入場門券﹗

COCO FLASH CLUB 地點：銅鑼灣Fashion Walk記利佐治街11-19號地下6-7號及20號舖 日期：5月10至26日 開放時間：10 am - 10 pm

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